شنغهاي، الصين – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة "فوسون إنترناشيونال المحدودة"، المجموعة الاستثمارية العالمية القائمة على الابتكار، (والمدرجة في بورصة هونج كونج تحت الرمز: 00656)، بهدف تعزيز وتوسيع أعمال الشركات التابعة لمجموعة "فوسون إنترناشيونال" في أبوظبي والمنطقة. وستساهم الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها اليوم في منتدى أبوظبي للاستثمار بشنغهاي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.

وبموجب الشراكة، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لمجموعة "فوسون" بما يمكنها من تعزيز علاقاتها الاستراتيجية والقيام باستثمارات مدروسة والذي يدعم خططها لتوسيع أعمالها في أبوظبي والمنطقة، وتقديم خدماتها في مجالات إدارة الثروات والتقنيات المالية والعقارات السكنية الفاخرة والرعاية الصحية.

وتعد "فوسون إنترناشيونال"، مجموعة استثمارية عالمية حققت إيرادات قدرها 97.84 مليار يوان (حوالي 13.4 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، ويعمل بها أكثر من 110 آلاف موظف حول العالم. وتنشط المجموعة في مجالات الأدوية والرعاية الصحية والسياحة والتأمين والخدمات المالية والتصنيع الذكي. ومن خلال اختيارها لأبوظبي مقرًا إقليميًا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تهدف "فوسون" إلى الاستفادة من المنظومة الشاملة والحيوية للإمارة باعتبارها مركزًا مهمة ووجهة مفضلة للمستثمرين من حول العالم.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تواصل أبوظبي استقطاب الشركات العالمية الرائدة، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي. وتؤكد شراكتنا مع "فوسون إنترناشيونال" التزامنا بتعزيز الاستثمارات المؤثرة، التي تدفع عجلة الابتكار وتسهم في تسريع التحول الاقتصادي في أبوظبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الشركات التجارية المؤثرة في الصين، فإن دخول "فوسون" إلى أبوظبي سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز رؤية الإمارة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام."

وبالإضافة إلى تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، ستتعاون "فوسون" مع مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات والشركات العائلية، ودعم تطوير المجمّعات الاقتصادية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.

ومن جهته قال، ويلسون جين، نائب الرئيس الأول لمجموعة "فوسون إنترناشيونال": "تتميز أبوظبي بموقعها الاستراتيجي وبيئة أعمالها الملائمة وإطارها التنظيمي عالمي المستوى، ما يجعلها الموقع المثالي لتنفيذ المرحلة التالية من خطة "فوسون" للنمو دوليًا وتوسيع نطاق أعمال الشركات التابعة لها. وستتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق أنشطتنا وجذب مستثمرين جدد من الدرجة الأولى والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة."

وتعزز هذه الاتفاقية مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية للشركات الصينية والمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص النمو في المنطقة. ومن خلال الالتزام المشترك بدفع جهود الابتكار والاستثمار، يهدف مكتب أبوظبي للاستثمار و"فوسون" إلى تحقيق تأثير اقتصادي مستدام والاستفادة من فرص النمو على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

نبذة عن فوسون إنترناشيونال

تأسست شركة "فوسون إنترناشيونال المحدودة القابضة" في عام 1992. وبعد أكثر من 30 عامًا من التطوير، أصبحت "فوسون" مجموعة استهلاكية عالمية مدفوعة بالابتكار. والتزامًا بمهمتها لإيجاد حياة أكثر سعادة للعائلات في جميع أنحاء العالم، تلتزم "فوسون" بإنشاء منظومة شاملة وعالمية للسعادة تلبي احتياجات مليار أسرة للتمتع بالصحة والسعادة والثروة. وفي عام 2007، تم إدراج شركة "فوسون إنترناشيونال المحدودة" في بورصة هونج كونج برقم: 00656. وحتى 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي قيمة أصول "فوسون إنترناشيونال" 821,9 مليار يوان صيني؛ وحصلت على تصنيف AA على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" وكانت التكتل الوحيد في الصين الذي حصل على مثل هذا التصنيف.

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