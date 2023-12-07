شركة "غراديانت" إحدى شركات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والرائدة في معالجة المياه تنضم إلى منظومة الابتكار في أبوظبي لتطوير حلول عالمية للتصدي للتحديات المناخية العالمية

"غراديانت" تختار أبوظبي لتأسيس مقر رئيسي جديد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتعقد شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدفع جهود تحقيق الأمن المائي

توقيع الاتفاقية خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم عن اختيار شركة "غراديانت" (Gradiant) الرائدة في تحويل ومعالجة المياه والصرف الصحي والتي تأسست من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، العاصمة الإماراتية أبوظبي لتأسيس مقرها الجديد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وإطلاق مركز للابتكار العالمي في مجال معالجة المياه. ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة غراديانت اتفاقية تعاون خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، تنضم بموجبها الشركة إلى منظومة الابتكار المزدهرة في أبوظبي، والتي تقود جهود تطوير وتوظيف حلول تكنولوجية مبتكرة للتحديات المناخية العالمية.

ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال استقطاب الشركات المبتكرة الناشطة في القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمقومات نمو عالية، والتي تتماشى مع رؤية التنمية طويلة الأمد للإمارة. وسيساهم التعاون مع شركة "غراديانت" التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للتطبيقات المبتكرة لمعالجة المياه. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لمعالجة المياه ومياه الصرف إلى 1.1 ترليون دولار بحلول عام 2030.

وبموجب هذا التعاون، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار لشركة "غراديانت" الدعم الذي يمكنها من تطوير أعمالها بما في ذلك تعزيز علاقات التعاون بينها وبين منظومة الأعمال في أبوظبي، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي مع دول عديدة حول العالم. وتتمتع "غراديانت" التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي توظف أكثر من 1000 موظف حول العالم، بمكانة فريدة تؤهلها لتوفير حلول مبتكرة لتحديات الموارد المائية المتزايدة في العالم الناجمة عن التصنيع والنمو السكاني وندرة المائي، إذ تساهم تقنيات الشركة في تقليل البصمة المائية، وتحسين عمليات المهام الحرجة للعديد من الصناعات الأساسية في العالم مثل أشباه الموصلات والأدوية والأغذية والمشروبات والطاقة المتجددة.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يعد استقطاب شركة غراديانت، البالغ قيمتها مليار دولار والتي تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الأمن المائي الذي يعتبر من اهم الأولويات العالمية الملحة، بمثابة دفعة كبيرة وهامة لمنظومة الابتكار في الإمارة. كما تعتبر إضافة هامة تمكن الإمارة من تعزيز التزاماها بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وينسجم تركيز غراديانت على توفير حلول معالجة مياه مبتكرة لقطاعات النمو الرئيسية في إمارة أبوظبي مع أولوياتنا الاقتصادية، حيث ستساهم حلولها في دعم نمو عدد من القطاعات الصناعية في الإمارة. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية الأمن المائي بزيادة معدلات إعادة استخدام المياه المعالجة، ويسرنا أن ندعم هذا الالتزام من خلال التعاون الاستراتيجي مع نخبة من الشركات العالمية مثل شركة غراديانت".

وتقدم غراديانت حلولاً عملية ورقمية لمرافق المياه والصرف وتمتلك حالياً ما يصل إلى 250 براءة اختراع تغطي مجموعة واسعة من التقنيات. وتوفر الشركة مجموعة من التقنيات الرائدة التي توظف قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول شاملة لأهم تحديات المياه التي يواجهها العالم. وقد طورت الشركة تطبيق العمليات الذكية Smart Ops الذي يستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة البيانات والارتقاء بعمليات محطات معالجة المياه.

من جانبه، قال براكاش جوفيندان، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة "غراديانت": "تعزز شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من التزامنا بتطوير حلول مستدامة للمياه في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ونتطلع للبناء على مسيرة أعمالنا الحافلة في سنغافورة لدفع الجهود الساعية لتكريس مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الابتكار في مجال تكنولوجيا المياه. إنّ نهج أعمالنا يتفق بشكل فريد مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ونحن ملتزمون بالمساهمة في تعزيز أمن المياه والطاقة في المنطقة من خلال حلولنا العصرية والمبتكرة".

وسيقوم مركز الابتكار العالمي لشركة غراديانت في أبوظبي بتطوير ونشر تقنيات جديدة لمعالجة المياه، وسيعمل بشكل وثيق مع جامعة خليفة ومدينة مصدر ونخبة من المؤسسات الأكاديمية المحلية لتعزيز منظومة الابتكار في أبوظبي، حيث ستساهم هذه الشراكات في تحقيق المزيد من التقدم والتحسين لتقنيات الشركة مثل تقنية (RO Infinity) وتقنية (Carrier Gas Extraction) وغيرها من الحلول المبتكرة لمعالجة المياه.

ويلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتطوير حلول الطاقة المستدامة في أبوظبي، حيث تعاون المكتب سابقاً مع شركة "سيمنس للطاقة أيه جي" لإنشاء مركز ابتكارات العملاء في الشرق الأوسط في الإمارة، ليكون أحد المراكز العالمية الأربعة التي تعمل على تسريع نشر الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

#بياناتحكومية

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نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/

نبذة عن شركة غراديانت

غراديانت (Gradiant) هي شركة عالمية متخصصة بتطوير الحلول المبتكرة للمعالجة المتقدمة للمياه ومياه الصرف الصحي. توفر الشركة مجموعة كاملة من الحلول التي طورتها نخبة من أفضل العقول في مجال علوم المياه، للعملاء من الشركات العاملة في عدد من الصناعات الأساسية في العالم، بما في ذلك النفط والغاز، وأشباه الموصلات، والأدوية، والمواد الغذائية، والصناعات التحويلية، المشروبات، والليثيوم، والمعادن الهامة، والطاقة المتجددة. تعمل حلول غراديانت المبتكرة على الحد من استهلاك المياه وتقليل المياه التي يتم تصريفها، واستعادة الموارد القيمة، وتجديد مياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة. تأسست الشركة من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوظف أكثر من 1000 موظف حول العالم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: gradient.com.