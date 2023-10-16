تعاون وثيق بين مكتب أبوظبي للاستثمار وطيران أبوظبي لتوطيد العلاقات مع شركات الطيران المحلية في دولة الإمارات وإبرام شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية من مختلف أرجاء العالم

تأسيس منشأة لصيانة وإصلاح وعمرة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)

طيران أبوظبي تعتزم إبرام شراكات مع كبرى الشركات مجمع (SAVI) لدعم الحلول المبتكرة وتطوير حقوق الملكية الفكرية من مراكز التطوير والأبحاث المشتركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع اتفاقية مع شركة طيران أبوظبي، المشغل الأكبر للطائرات المروحية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. ويأتي هذا التعاون في أعقاب إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في مدينة مصدر في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل طيران أبوظبي على تأسيس منشأة لصيانة وإصلاح وعمرة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية بالتعاون مع المجمع الجديد، بما يدعم محفظة أعمال أبوظبي المتنامية في هذا المجال ويعزز قدرتها على ابتكار حلول المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها بما يعود بفائدة ملموسة على دولة الإمارات والعالم بأسره. وتماشياً مع طموحات مجمع (SAVI) لإثراء علاقات التعاون والشراكة في هذا القطاع والاستفادة من أحدث تقنياته، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة طيران أبوظبي على بناء علاقات وثيقة مع شركات الطيران المحلية في دولة الإمارات، وشركات الطائرات العمودية الكهربائية العالمية وعدد من الشركاء الرئيسيين من مختلف أرجاء العالم.

وستضطلع شركة طيران أبوظبي بدور رئيسي في دعم أهداف مجمع (SAVI) الرامية لجمع مختلف الأطراف المعنية في إطار العمل على تطوير سلسلة القيمة لهذا القطاع عبر ابرام شراكات مع شركات التكنولوجيا العاملة ضمن المجمع دعماً لتسويق الحلول المبتكرة والخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، والتي تمثل ثمرة جهود التطوير والأبحاث المشتركة. وستدعم طيران أبوظبي أيضاً نشاطات نقل المعرفة وجهود تعزيز القدرات الوطنية من خلال تأسيس مرافقها الخاصة للتدريب والاختبار والمخصصة لتعزيز خدمات طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

ويوفر مجمع (SAVI) في أبوظبي منشآت متطورة وخدمات القيمة المضافة ضمن بيئة تنظيمية داعمة. وستتعاون طيران أبوظبي مع الجهات التنظيمية المحلية لصياغة إطار عمل تنظيمي متكامل يتسم بالكفاءة والوضوح والاستباقية، بما يدعم الجهود الموجهة لاستشراف مستقبل النقل الجوي حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة طيران أبوظبي تعد أكبر مشغل للطائرات العمودية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وتوفر خدمات الدعم الملاحي لحقول النفط البحرية وغيرها من الخدمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شركات إنتاج النفط والغاز في إمارة أبوظبي. كما تقدم الشركة خدمات نقل كبار الشخصيات وخدمات البحث والإنقاذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورش المحاصيل، والدعم في حالات الكوارث، ومكافحة الحرائق في أوروبا، والدعم والصيانة لحساب الغير.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/