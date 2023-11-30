شركة إدارة الأصول التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها تستعد لافتتاح مقرها الإقليمي ضمن سوق أبوظبي العالمي

"آرتي كابيتال" تخطط لإطلاق صندوق صيني-عربي للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي

توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم عن تعاونه مع شركة "آرتي كابيتال" (ARTE Capital)، الرائدة في قطاع إدارة الأصول في آسيا والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي وإطلاق صندوق بقيمة مليار دولار أمريكي للشركات الصينية التي تتطلع لتوسعة نطاق أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط. وجاءت هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023، لتعكس المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد، ولتوفر قنوات جديدة للشركات الصينية لإطلاق عمليتها في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستتخذ شركة "آرتي كابيتال الشرق الأوسط" من سوق أبوظبي المالي مقرًا لها، وستخضع للوائح وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية. وستعمل الشركة على إدارة الأصول وصناديق الاستثمار، وعقد الصفقات وتوفير الخدمات الائتمانية والاستشارية. كما تخطط الشركة أيضاً لجمع مليار دولار أمريكي لصندوق "آرتي" الصيني-العربي للاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الصينية التي تتطلع للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وستتم إدارة الصندوق من قبل "آرتي كابيتال" في سوق أبوظبي العالمي بدعم من مستثمري مجموعة "آرتي كابيتال" العالمية.

وسيوفر مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لتعزيز نمو أنشطة "آرتي كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دوره في توفير التسهيلات الضرورية لتوسع أنشطة الشركات الصينية في إمارة أبوظبي عبر صندوق "آرتي" الصيني-العربي للاستثمارات الاستراتيجية. ويأتي إطلاق الصندوق في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين نموًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في القطاعات غير النفطية بين الدولتين بنسبة 18% ليتجاوز إلى 72 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

بهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تعتبر إمارة أبوظبي المحطة الرئيسية للشركات الصينية الراغبة في الاستفادة من فرص النمو التي توفرها الأسواق الجديدة في المنطقة. وفي ضوء النمو المتواصل الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، ستستفيد الشركات الصينية من الفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة لتوسيع نطاق أنشطتها. وسيساهم تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع "آرتي كابيتال" في تعزيز وتسريع هذا النمو، وتمكين الشركات الصينية من تحقيق ما تتطلع إليه من أهداف تنموية في إمارة أبوظبي، وعلى امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتزاول شركة "آرتي كابيتال" أنشطتها في قطاع إدارة الأصول المتعددة، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج. وترأست الشركة مؤخراً وفداً إلى إمارة أبوظبي لبحث وتقييم فرص توسع الشركات الصينية في الإمارة، وضم الوفد 10 شركات صينية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتعمل في قطاعات متنوعة منها التعليم والتصنيع والتكنولوجيا الحيوية والألعاب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال إيثان تشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة آرتي كابيتال: "يعتبر حصولنا على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار إنجازاً هاماً بالنسبة لنا؛ حيث نجح سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانته كمركز مالي عالمي في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى التعاون معه ومع مكتب أبوظبي للاستثمار. وتشهد المرحلة الراهنة نمواً متسارعاً في الطلب على خدمات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما شجعنا على اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية لضمان تلبية متطلبات عملائنا. ونحن فخورون بأن يكون مقرنا الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط ضمن سوق أبوظبي العالمي، حيث تتاح لنا فرصة مزاولة أنشطتنا ضمن منظومة متكاملة. ومن خلال الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار، ستعمل آرتي على الربط بين رؤوس الأموال في منطقة الشرق الأوسط من جهة، والشركات الصينية من جهة أخرى، لتتمكن من توسعة نطاق أنشطتها في المنطقة، بالتزامن مع توفير فرص واعدة للمستثمرين في الشرق الأوسط".

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد افتتح مكتبه التمثيلي في العاصمة الصينية بكين في العام 2021. ويتمتع المكتب بصلات وثيقة مع الشركات الصينية؛ حيث أعلن في أكتوبر الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركة "نيتا أوتو" (Neta Auto)، المالكة لعلامة سيارات "هوزون أوتو" الكهربائية، تقوم بموجبه الشركة الشهيرة في صناعة السيارات الكهربائية بافتتاح مركز للبحث العلمي والتطوير ومصنع لتجميع السيارات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI).

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