اتفاقيات مساطحة تكرس الجهود المتواصلة للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة

دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تنظم النسخة الثالثة من جلسات "الملتقى" بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية وتكريس دورها في مسيرة التطوير الاقتصادي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة خلال النسخة الثالثة من جلسات "الملتقى" التي أقيمت في أبوظبي في 3 يوليو 2024، بهدف تعزيز التواصل مع الشركات العائلية، وتمكينها من تحقيق النمو، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التطوير الاقتصادي في الإمارة.

حيث أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة لتطوير مدرسة خاصة بمرافق تعليمية حديثة على مساحة 25 ألف متر مربع في مدينة خليفة في أبوظبي لاستيعاب ما يصل إلى 3000 طالب.

كما وشهدت الفعالية الإعلان عن خطط طموحة لإنشاء ثلاثة أسواق مجتمعية رئيسية في مواقع استراتيجية تشمل مدينة الرياض، وغياثي، والشوامخ. وستوفر الأسواق المجتمعية مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، بما يعزز من جودة حياة سكان هذه المناطق، ويدعم جهود التنمية المستدامة في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يسعدنا العمل مع الشركات العائلية في أبوظبي لتطوير مشاريع مجتمعية تسهم في تلبية الطلب على مشاريع تنموية هامة في عدد من مناطق إمارة أبوظبي. وتؤكد الاتفاقيات الجديدة، التي تهدف إلى تشييد أسواق مجتمعية ومدرسة خاصة، على التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء إمارة أبوظبي."

وتواصل الشركات العائلية في أبوظبي الاضطلاع بدورها المحوري في تنمية اقتصاد الإمارة. وقد أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً شراكة لإطلاق 'مؤشر أبوظبي للشركات العائلية'، الذي يهدف إلى قياس أداء وتأثير هذه الشركات على اقتصاد أبوظبي. ومن المتوقع أن يسهم المؤشر بشكل كبير في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير معلومات قيمة للمستثمرين والجهات التنظيمية والأكاديميين حول دور وأثر المشاريع العائلية على المجتمع والاقتصاد في أبوظبي، وكيفية توظيف هذه المعلومات في صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المستقبلية بما يعزز تطور ونمو الاقتصاد المحلي.

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية والمستثمرين والشركات الرائدة لتزويد الشركات المحلية والدولية بمجموعة من الحزم الداعمة للنمو وفرص الاستفادة من الأراضي المملوكة للجهات الحكومية في أبوظبي والمناقصات الخاصة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار دعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإمارة من خلال مجموعة من اتفاقيات ومشاريع المساطحة.

#بياناتحكومية

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