شنغهاي، الصين – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية (SCOFCOM) لتعزيز التعاون المشترك في التجارة والاستثمار عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

وتم توقيع الاتفاقية خلال "منتدى أبوظبي للاستثمار" في شنغهاي، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والسيد هوا يوان نائب عمدة مدينة شنغهاي، ووقعها كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وتشو مينغ، مدير عام مفوضية بلدية شنغهاي التجارية.

وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، وستساهم في تكريس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وبوابة للشركات العالمية الراغبة بالتوسع في المنطقة.

وتمثّل مدينة شنغهاي أحد أكبر محركات الاقتصاد الصيني، حيث تسهم بأكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، والذي بلغ نحو 700 مليار دولار خلال عام 2024. وتضم المدينة أكثر من 900 مقر رئيسي للشركات العالمية، وتأتي في المرتبة الثالثة بين المراكز المالية العالمية إلى جانب نيويورك ولندن. كما تضم شنغهاي ميناءً هو الأكثر نشاطًا على مستوى العالم، والذي يتعامل مع أكثر من 49 مليون حاوية قياسية (بطول 20 قدمًا) سنويًا، مما يجعله ركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية.

ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال شراكته مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية، إلى توطيد العلاقات مع إحدى المراكز الاقتصادية الأكثر حيوية على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الدولي، بما يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارة. وفي إطار الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والرعاية الصحية، والسياحة، والشحن، حيث ستعمل هذه الشراكة على توطيد العلاقات بين الدولتين، وتعزيز استضافة الوفود التجارية، وتشجيع التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مؤكدة مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للمستثمرين والشركات حول العالم. وتشكل شراكتنا مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية تحالفًا استثنائيًا بين مركزين اقتصاديين رائدين، والذي بدوره سيمهد الطريق لفرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي. وتجسد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الروابط الاقتصادية مع شنغهاي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للشركات ويدعم النمو المتبادل لكلا البلدين."

بدوره قال تشو مينغ، مدير عام مفوضية بلدية شنغهاي التجارية: "توفر شراكتنا مع أبوظبي منصة مثالية للشركات والمستثمرين من كلا البلدين للوصول إلى أسواق جديدة ودفع عجلة الابتكار. وتسهم هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تشجيع التجارة والاستثمار وتبادل التكنولوجيا، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والإمارات".

ويسلط تنظيم "منتدى أبوظبي للاستثمار" في الصين، الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين أبوظبي والصين، ويؤكد حرص الطرفين على دعم وتحفيز المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين. ويقام المنتدى تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ويجمع كبار الرؤساء التنفيذيين ونخبة المستثمرين وأصحاب الثروات والشركات العائلية في الصين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في أبوظبي.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

ADIO@edelman.com

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