دبي، الإمارات العربية المتحدة، استقبل معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. وبحث الجانبان، خلال اجتماع مشترك، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الترجمة والنشر والتدريب والترويج للعديد من المبادرات الرئيسية ذات الصلة.

وقال معالي محمد المر، «إنَّ الاجتماع يشكل خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز أبوظبي للغة العربية، وفصلاً جديداً ومهماً في رحلة التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية على الصعيد الوطني، وانطلاقاً من رؤيتنا واستراتيجيتنا للتوسع في الشراكات المعرفية بما يدعم خلق قنوات مستدامة للتبادل الثقافي والمعرفي في جميع المجالات والتخصصات ذات الصلة عبر الانفتاح على الهيئات الدولية والمؤسسات المتخصصة، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية لتحقيق ذلك».

من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن تميم: «لا شك في أن التعاون بين مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة محمد بن راشد -وهي صرح معرفي كبير- يدعم تحقيق أهداف المركز المتمثلة في تعزيز حضور اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخداماتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وإثراء النشر والصناعات الإبداعية بمحتوى يستمد تميّزه من ثرائها الحضاري، وتجلياتها الإبداعية علوماً وثقافة وفنوناً، في ضوء رؤية القيادة الحكيمة التي تولي اللغة العربية أولوية بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية».

كشف الاجتماع عن اتفاق كبير في إثراء المحتوى العربي، وتطوير التعامل معها علميًا وتعليميًا وثقافيًا وإبداعيًا، والاسهام في توطيد التواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى.

وتطرق الجانبان، خلال الاجتماع المشترك، إلى مناقشة العديد من التحديات ومن بينها الوصول إلى المحكمين والمدققين اللغويين، والملكية الفكرية وحقوق النشر والتأليف، وإصدار نوع الكتاب والطباعة والمعايير القياسية، وإمكانية توفير المصادر الإلكترونية للباحثين وأعضاء مركز أبوظبي للغة العربية ضمن قواعد البيانات المتعددة في مكتبة محمد بن راشد.

وتناول الاجتماع، فرص الاستفادة المتبادلة من الخبرات في العمل على عقد ورش عمل ودورات تدريبية وبرامج متخصصة في مجالات اللغة العربية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تبادل الإصدارات بين الجانبين وتعزيز التبادل الثقافي، والترويج لإصدارات مركز أبوظبي للغة العربية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق تكامل بينهما لإحياء جائزة اللغة العربية ودعم مشاريع مستقبلية لتعزيز الهوية الثقافية واللغوية على صعيد المنطقة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى عدد من المشاريع التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية، ذات صلة بالأهداف المشتركة، ومن بينها مهرجان العين للكتاب، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وفعالية "أيام العربية" التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المعلن شعاره هذا العام: العربية لغة الشعر والفنون.

وفي ختام الاجتماع، زار مسؤولو مركز أبوظبي للغة العربية معرض «خطوط وأشعار»، الذي نظمته المكتبة مؤخرًا، ضمن فعاليات الدورة الأولى من «بينالي دبي للخط»، والذي تضمن 33 لوحة فنية شكلت جزءا من المقتنيات الشخصية لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

نبذة عن مركز أبوظبي للغة العربية:

تأسَّس مركز أبوظبي للُّغة العربية، بموجب مرسومٍ من رئيس الدولة، ضمن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، بهدف ترسيخ وتعزيز قِيَم اللغة العربية ومكانتها في مجالات المعرفة والثقافة والإبداع، وتوجيه الاهتمام نحو اللغة العربية الفصحى المعاصرة ودعم بحوث اللغة العربية وتحسين جودة المحتوى العربي الرقمي.