في إطار حرصها على تطوير البحث العلمي والتوسع في الشراكات الاستراتيجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرصها على التوسع في الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية، وقعت مكتبة محمد بن راشد وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم البحث العلمي ونشر الثقافة والمعرفة على المستوى الوطني.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على تعزيز البيئة الثقافية والتعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير بيئة تشجع على الاطلاع والبحث وتنمية المعرفة، إلى جانب العمل على تنظيم آليات لتطوير المحتوى المعرفي وتعزيز البحث العلمي لدى أفراد المجتمع.

بهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «إنَّ مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك بتطوير البنية الثقافية والعلمية والارتقاء بالمشهد والحراك المعرفي والثقافي على الصعيد الوطني، وتعكس أيضًا حرصنا على تحقيق أهدافنا المستقبلية والمستدامة في توفير بيئة مميزة تمكّن الطلاب والباحثين من استغلال كامل إمكانياتهم وتعزز من توجهاتهم الأكاديمية، بما يدعم رؤية "نحن الإمارات 2031" وخطتنا للخمسين عامًا المقبلة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة»، مضيفًا: «أنَّ التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية المحلية يشكل خطوة رئيسية ومهمة نحو تحقيق التميز والابتكار، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد في مجال الثقافة والتعليم واقتصاد المعرفة».

من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع مكتبة محمد بن راشد محطة جديدة في تعزيز الرؤية الاستراتيجية للكلية التي تقوم على توفير منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات، والتي تتماشى مع أرقى المعايير والممارسات العالمية، وبما يمكن في الوقت ذاته من تأهيل قادة يمتلكون أفضل المهارات والقدرات على التعامل مع التحديات واستشراف المستقبل والابتكار في توفير نظم إدارية تعزز من الريادة في الأداء الحكومي".

وأكد المري حرص الكلية الدائم على بناء شراكات استراتيجية تحقق التميز في المجال التعليمي والمعرفي والذي يأتي انطلاقًا من السعي لتقديم بيئة تعليمية وأكاديمية تلبي تطلعات واحتياجات جميع المنتسبين للبرامج المتنوعة في الكلية والباحثين والأكاديميين بشكل عام، مشيرًا إلى أن التعاون مع هذه المؤسسة ذات المكانة المهمة في الساحة المعرفية، سيسهم في فتح الباب أمام المزيد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة البحث والمعرفة بين أفراد المجتمع".

وتضمنت مذكرة التفاهم وضع آليات لتعزيز التعاون بين الجانبين، من بينها تبادل الموارد المعرفية، وتوفير الدعم للبرامج البحثية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة لتلبية تطلعات واحتياجات الطلاب وأصحاب المصلحة من مختلف مجتمعات المعرفة المتاحة. وستسهم المذكرة في توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف مشتركة تكمن في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية في دولة الإمارات بما يخدم المشهد الثقافي الوطني.

وتنص المذكرة على تزويد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لمكتبة محمد بن راشد بأحدث المنشورات والأوراق البحثية، وأوراق المؤتمرات، والمنشورات الأخرى وفقًا لما تسمح به حقوق الطبع والنشر في الكلية، لعرضها في أروقة المكتبة وإتاحتها لجميع المهتمين.

يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية والمعرفية لتحقيق التميز في مجال البحث العلمي والثقافي، بالإضافة إلى تطوير الثقافة والتعليم وتحقيق الاستدامة الشاملة، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز العلم والمعرفة كأساس لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة، لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

نبذة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

انطلقت الكلية عام 2005 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتكون أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، حيث تسعى الكلية لدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والوطن العربي، وبناء قادة المستقبل، وذلك من خلال منظومة متكاملة من البرامج التعليمية، والتدريبية والأبحاث والدراسات.

تقوم الكلية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مبنية على أسس علمية مدروسة ومستوحاة من واقع الإدارة العربية لتعالج مشكلاتها وتساعد قيادات المستقبل على مواجهة التحديات التي تواجهها في مختلف أنحاء العالم العربي. كما تنظم مؤتمرات دولية وإقليمية وورش عمل متخصصة وتقيم منتديات لتبادل الرأي والفكر والمعرفة بين الوطن لعربي والعالم.