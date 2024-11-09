أحد أبرز المعارض الصحفية وأضخمها، والذي يقدم تجربة استثنائية ورحلة ملهمة للزوار والمثقفين والصحفيين

7 أقسام رئيسية تشمل: المرأة، والطفل، والأدب، والفن، والصحافة الإماراتية، والصحافة المتخصصة، والصحف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، افتتحت مكتبة محمد بن راشد، اليوم، معرض الصحافة العربية، والذي يضم أكثر من 500 دورية من الصحف والمجلات المحلية والعربية والدولية التي تعود للقرن التاسع عشر، حيث يقدم تجربة استثنائية ورحلة ملهمة للزوار والمثقفين والصحفيين بين سطور وصفحات من التاريخ.

وحضر الافتتاح، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين في العديد من القطاعات والمؤسسات، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين والشخصيات العامة.

وأكد معالي «المر»، أنَّ «الصحافة ساهمت ولا تزال بدور رائد في توثيق مسيرة الحضارة الإنسانية بأسلوب متفرد يمزج بين الفنون الأدبية المتعددة، لتقدم للبشرية ساحة للتأمل والتفكير والتعبير عن الهوية بكل أبعادها، تواكب العصر بكل تحولاته، وتوازن بين الأصالة والحداثة». وتابع، «انطلاقًا من رؤيتنا في مكتبة محمد بن راشد وإيماننا بأهمية نقل المعرفة للأجيال القادمة ودور ومهمة الصحافة في التأريخ والتوثيق، نظّمنا معرض الصحافة العربية ليكون جسرًا عابرا للزمان يربط بين الماضي بالحاضر، ويفتح آفاقاً جديدة نحو المستقبل، للاحتفاء بالصحافة ودورها في تشكيل وعي الأمم وتأثيرها في مسارات التحول الحضاري، من خلال صفحات من أقدم وأندر الصحف والمجلات».

ويتكون معرض الصحافة العربية من 7 أقسام رئيسية تشمل: قسم المرأة، قسم الطفل، قسم الأدب، وقسم الفن، بالإضافة إلى قسم الصحافة الإماراتية، والصحافة المتخصصة، والصحف، والتي تشكل نافذة جديدة تطل على تاريخ الصحافة العريق، وتستعرض مراحل تطورها ومشاهد نقل الأخبار والمعلومات وتوثيقها عبر الزمن.

وتغطي الصحف الموجودة في المعرض، العديد من الموضوعات، ومن بينها السياسة والاقتصاد والتطور العمراني والبيئة والزراعة وغيرها، وتاريخ دولة الإمارات ومساهمات أبرز الكتاب والمثقفين في إثراء الأدب والثقافة والفنون والتراث الشعبي الإماراتي من خلال مجلات مثل «أخبار دبي» و«درع الوطن» و«رأس الخيمة»، بالإضافة إلى تاريخ الصحافة العربية، ونهضتها، وأبرز المفكرين، والصحفيين.

كما يتناول الأخبار والمقالات من أبرز المجلات النسائية حول الصحة والجمال والتعليم والسياسة والنسوية العربية، إلى جانب تخصيص قسم للأطفال يجسد مغامراتهم وتشويقهم وفكاهتهم من خلال مجلات حملت قيمًا ورسائل ساهمت في تثقيفهم وتنمية مهاراتهم القرائية واللغوية.

ويسلط قسما الفن والأدب الضوء على عالم الفنون التي أبدع فيها العرب مثل المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والعمارة والتصوير، ودوريات ومجلات أدبية متفردة تغطي الأدب والثقافة والشعر والبحوث، واللغويات، والنفسية، والمجتمعية.

ويأتي تنظيم معرض الصحافة العربية في إطار رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد الهادفة إلى الحفاظ على التراث والثقافة العربية والإماراتية وإتاحتها للجميع، بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في إبراز دور الإمارات كمركز حضاري وثقافي مهم على صعيد المنطقة.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

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