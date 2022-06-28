عبر ورشتي عمل لمنتسباتها وملتقى بالتعاون مع مدارس من الشارقة

نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة مؤخرا ملتقى المعلمات الأول، بالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، وجمع الملتقى 6 معلمات من 6 مدارس بالشارقة، لتبادل النقاش حول أهم الصعوبات التي تواجه المعلمات في مجال تشكيل فرق زهرات ومرشدات في المدارس، واستهدف زيادة عدد المنتسبات للمفوضية من مدارس الشارقة، إلى جانب زيادة الوعي بأهمية الحركة الإرشادية.

وتضمن برنامج الملتقى تقديم عرض حول المفوضية، إلى جانب ورشة عمل حول فن الديكوباج، أتاحت للمعلمات فرصة التدرب على تزيين صناديق المجوهرات، كما اشتمل الملتقى على جلسة حوارية لمناقشة المشاريع المستقبلية المشتركة بين المفوضية والمدارس.

تدريب القيادات الشابة

وضمن برنامج المفوضية الخاص بتأهيل وتدريب القيادات الشابة، نظمت المفوضية على مدى 3 أيام ورشة عمل للمرشدات المتقدمات، في مجال التدريب والتيسير، استهدفت 10 متدربات وركّزت على مهارات لغة الجسد الفعالة، والخطابة، ومهارات التواصل الفعال، والاستماع النشط، وإدارة الوقت، وتخطيط ورش العمل.

الزراعة بالطاقة المتجددة

وفي جانب معرفي وعملي آخر، نظمت المفوضية لـ 25 منتسبة ورشة عمل حول الزراعة بالطاقة الشمسية، تعرفت خلالها المشاركات في الورشة على كيفية الاستفادة بشكل مناسب من الطاقة المتجددة في الزراعة، وفوائدها ومزاياها في تقليل التكاليف الكهربائية والمساعدة في الحفاظ على بيئة مستدامة.

وقالت شيخة الشامسي، مديرة المفوضية: "تعتمد مفوضية مرشدات الشارقة على استقبال منتسبات جدد لعضويتها من الزهرات والمرشدات، من بين المواهب الإرشادية التي تتشكل في مختلف مدارس الشارقة، ولذلك حرصنا على عقد الملتقى الأول للمعلمات بالتعاون من عدد مدارس الإمارة، لمناقشة وتطوير أساليب تشكيل فرق جديدة من الزهرات والمرشدات في مدارس الشارقة ورفع الوعي تجاه أهمية الحركة الإرشادية ودورها في تأهيل وصقل شخصية المنتسبة للمفوضية، كما تستمر أنشطة المفوضية وورش عملها لمختلف الفئات لتدريبهن على مهارات قيادية ومعرفية جديدة".

#بياناتحكومية

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