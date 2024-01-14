دعماً لريادة الأعمال النسائية في الإمارات، وقعا مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية الإمارات لرائدات الأعمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجال ريادة الأعمال، وتنظيم مبادرات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير مهارات صاحبات الاعمال والنساء الرياديات.

وقع مذكرة التفاهم في مجلس الصفيا بعجمان، سعادة الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات اعمال عجمان، وسعادة الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، بحضور سعادة مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والاوقاف في عجمان، وسعادة منى صقر المطروشي وسعادة وفاء حسن الفورة الشامسي عضوات مجلس إدارة مجلس سيدات اعمال عجمان وعبير الفرج مدير مجلس سيدات اعمال عجمان.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات ريادة الاعمال والعمل المجتمعي وترسيخ مفاهيم الخدمة المجتمعية وأهميتها بين الأجيال الجديدة ونشر ثقافة العمل المجتمعي وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتنظيم فعاليات متنوعة تستهدف خدمة سيدات ورائدات الاعمال والمجتمع وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال المحاضرات والدورات والاستشارات ونشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى صاحبات الاعمال، هذا إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبها أشادت الدكتورة آمنه خليفة بجهود جمعية الإمارات لرائدات الأعمال لدعم ريادة الاعمال وبرامج العمل المجتمعي، وأكدت على أهمية التعاون المشترك ودوره في توفير الممكنات التنافسية الداعمة لتطوير مشاريع صاحبات الاعمال وتعزيز مساهمتهن الريادية.

وأوضحت ان مجلس سيدات اعمال عجمان يعتمد خلال العام الجاري 2024 مجموعة واسعة من الشراكات مع الجهات المعنية بدعم وريادة المرأة الإماراتية، بهدف تحقيق رسالة المجلس الهادفة إلى تشجيع المرأة ومساندتها للدخول إلى سوق العمل، ودعم مبادراتها واستثماراتها ومشاريعها، وتبني أفكارها وتحفيزها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري "مذكرة التعاون ستُمكن كلاً من المجلس والجمعية من تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل وتنفيذ ورش العمل المتخصصة، كما يسهم التعاون المشترك من توحيد الجهود لتنويع المشاركات في المعارض والفعاليات الموجهة لصاحبات ورائدات الاعمال داخل وخارج الدولة".

وأفادت أن جمعية الإمارات لرائدات الأعمال ستسعى إلى تسويق وترويج وبيع منتجات صاحبات الاعمال من عضوات مجلس سيدات اعمال عجمان والحاصلات على رخصة بدايات عبر المنصة الالكترونية التابعة للجمعية.

وفي ختام توقيع مذكرة التعاون تبادلت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات اعمال عجمان مع الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، الدروع والهدايا التذكارية.

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-انتهى-