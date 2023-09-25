دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في خطوة تهدف إلى تطوير الكفاءة القضائيّة وتعزيز الممارسات القانونيّة المتميّزة؛ أطلق معهد دبي القضائي الدفعة الثانية من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمدير الدعوى بالمحاكم، والذي يستمر على مدار 11 أسبوعاً في مقر المعهد، ويضم عدداً من مديري الدعوى من محاكم دبي.

ويأتي البرنامج تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة والأساتذة من محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي بدبي، سُيسهمون في تزويد المنتسبين بالأسس العمليّة والاستراتيجيات المبتكرة. كما يتوافق البرنامج مع المتطلبات الشاملة المتعلقة بطبيعة عمل مدير الدعوى، وتطوير المهارات القضائيّة وترسيخ الأداء المهني بأفضل درجات الجودة والإتقان، وتحقيق التميّز والكفاءة الوظيفيّة لكافة المنتسبين.

ويضم الدبلوم 17 مساقاً، منها مكتب إدارة الدعوى، والاختصاص القضائي، والطلبات والدفوع، والأوامر القضائيّة، وعوارض الخصومة، والعرض والإيداع في حالة رغبة المدين في الوفاء، والصلح بين الخصوم، وآلية التفتيش القضائي، إلى جانب عدد من الموضوعات القانونية المختارة ذات الصلة بمهام مدير الدعوى، بالإضافة إلى تدريب وتطبيق عملي لمهام مكتب إدارة الدعوى.

ويعكس إطلاق الدفعة الثانية من الدبلوم التزام معهد دبي القضائي المستمرّ في تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، فيما يعدّ البرنامج كذلك جزءاً من استراتيجيّة أوسع تهدف إلى توفير فرص وحلول تدريبيّة متميّزة وتعزيز القدرات الوظيفيّة لأعضاء السلطة القضائيّة وأعوانهم ورفع مستوى التميّز العدلي في العمل القضائي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

