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دبي: في إطار جهوده المستمرة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز نشر المعرفة القانونية، نظم معهد دبي القضائي برنامجاً تدريبياً حضورياً متخصصاً تحت عنوان "تنظيم الأصول الافتراضية: الجرائم وإجراءات التحقيق"، مستهدفًا تطوير مهارات وخبرات أعضاء النيابة العامة بإمارة دبي في هذا المجال.
وقد استضاف المعهد الخبير الدولي أليكساندر مالايشاو، والذي يمتلك خبرة مهنية تزيد على عقدين في التدريب في مجال الأصول الافتراضية لدى العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية المرموقة. حيث قدم هذا البرنامج، الذي ركزت محاوره على استعراض رؤى معمقة في هذا المجال، واستعراض المفاهيم المرتبطة بالأصول الافتراضية والعملات المشفرة وما يتصل بها من جرائم والإجراءات واجبة الاتباع من جانب أعضاء النيابة العامة لتعقب أدلة الجريمة وكشف النقاب عنها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، وآليات التتبع الرقمي للأصول الافتراضية والتعاون مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
ويكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة كونه الأول من نوعه الموجه لأعضاء السلطة القضائية في مجال الأصول الافتراضية، مما يعكس التزام معهد دبي برفد الكوادر القضائية بأحدث الأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يتماشى مع رؤية دبي الاستباقية لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتميُّز العدلي وكفاءة المنظومة القضائية.
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