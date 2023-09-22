تنتهي فترة استقبال الطلبات في 31 أكتوبر 2023

منصّة فريدة تُتيح المساهمة في صياغة مستقبل أكثر عدالة وانسجاماً مع أحدث التقنيات والممارسات العالميّة.

دبي، الإمارات العربيّة المتحدة: في فرصة استثنائيّة للمساهمة في تشكيل الرؤية المستقبليّة للقطاعين القانوني والقضائي في دبي ودولة الإمارات العربيّة المتحدّة؛ يدعو معهد دبي القضائي القانونيين والباحثين والأكاديميين للمبادرة في تقديم أبحاثهم ودراساتهم المبتكرة والطموحة ضمن مسابقة "أبحاث المستقبل" التي أطلقها المعهد مؤخراً كمنصّة فريدة لعرض أفكارهم وإسهاماتهم في صياغة مستقبل أكثر عدالة وشمولاً وانسجاماً مع أحدث التقنيات والممارسات العالميّة.

وينتهي موعد استقبال الطلبات المشاركة بتاريخ 31 أكتوبر 2023، على أن تُرسل الملفات عبر البريد الإلكتروني Research@dji.gov.ae، وذلك في إطار فئتين: الأولى فئة الكتب، ضمن سلسلة الدراسات والبحوث. والثانية فئة البحوث العلميّة، ضمن المجلة المحكمة.

ويؤكّد معهد دبي القضائي التزامه الراسخ تجاه إشراك العنصر البشري في مسيرة تعزيز البيئة التشريعيّة والقانونيّة باعتباره محور عمل الحكومات، ومساهماً رئيسياً في استدامة البنية التحتيّة المنافسة عبر تقديم أفكار ومبادرات أصيلة ومبتكرة تتعامل مع قضايا معاصرة، تلمس مسار العدالة والقضاء وتُثري الفكر القانوني وتُحدث فارقاً نوعياً في منظومة العمل ذات الصلة.

وتركّز مسابقة "أبحاث المستقبل" على التطبيقات القانونيّة والقضائيّة في مجالات الميتافيرس، والبيانات والخصوصيّة، وتطوّر تقنيات الطاقة والمواد الجديدة وإدارة النظم البيئيّة، والاقتصاد (الأعمال المستقلّة – الشركات العائليّة). وقد تمّ تخصيص جوائز نقدية للفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كلّ فئة، على أن يتمّ نشر الأعمال الفائزة ورقياً وإلكترونياً في كافة منصات النشر التابعة لمعهد دبي القضائي.

ويحرص معهد دبي القضائي على تخصيص مبادراته الاستباقيّة بما يتلاءم مع رؤيته الاستراتيجيّة المحدّثة باعتباره معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، ويسعى نحو تحقيق الريادة في النشر والمعرفة عبر تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الرقميّة.

#بياناتحكومية

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