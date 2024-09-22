دبي: في إطار التزامه المستمر بتأهيل الكوادر ورفع مستوى الجودة والتنافسية في التدريب والتطوير القضائي، احتفى معهد دبي القضائي بالتعاون مع محكمة التركات في محاكم دبي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي دبلوم أوصياء التركات، الذي يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات وتحديداً إمارة دبي في تعزيز منظومة العدالة وتمكين المنتسبين من امتلاك الأدوات والمعارف اللازمة بالقوانين والأنظمة المتبعة وفق أعلى المعايير القانونية.

وشهد حفل التخريج كلٌّ من سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وسعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي، حيث أتيحت الفرصة لهم للاطلاع على ما حققه المنتسبون من تقدم ملموس في مجال إدارة التركات.

وصرحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يمثل تخريج الدفعة الأولى من دبلوم أوصياء التركات نقطة تحول استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا في تأهيل كوادر متخصصة قادرة على أداء مهام الوصاية على التركات بكفاءة، بما يواكب رؤية دبي في تطوير نظام قضائي عالمي المستوى. ويؤكّد هذا الدبلوم التزامنا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم محكمة التركات التي أطلقها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي بدبي، من خلال رفدها بكفاءات مؤهلة ترتقي بالخدمات المقدمة إلى مستويات غير مسبوقة. نحن فخورون بما أبداه المنتسبون من التزام وتميّز، ونؤمن بأنهم سيشكلون حجر الأساس في ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي يُحتذى به في التقاضي."

وصرح سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات، قائلاً، يسعدنا اليوم أن نحتفي بتخريج أول دفعة من "دبلوم أوصياء التركات" في خطوة تعد نقلة نوعية ضمن مسيرتنا المستمرة لتعزيز كفاءة واحترافية الكوادر الداعمة للهيئات القضائية في امارة دبي، ويأتي هذا الدبلوم التزاماً منا بتقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة قادرة على معالجة التحديات المرتبطة بإدارة التركات وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأضاف: :إن تعاوننا مع معهد دبي القضائي في تطوير هذا الدبلوم، يأتي في إطار سعينا المشترك إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في دبي وتطوير قدرات العاملين فيها، فهذا الدبلوم، الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال يمثل مرحلة جديدة من التميز في تأهيل أوصياء التركات، حيث يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بهدف تمكين المشاركين من أداء دورهم الحيوي بفعالية وكفاءة، ويؤكد هذا الإنجاز على رؤيتنا المستقبلية التي تضع تأهيل الكوادر القضائية في مقدمة أولوياتنا، وذلك تماشيا مع رؤية إمارة دبي."

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