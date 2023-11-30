يسر معهد البنك الإسلامي للتنمية أن يعلن عن إصدار النسخة الفرنسية من الكتاب المعنون بـ "البنك الإسلامي للتنمية والدكتور أحمد محمد علي: مسيرة مؤسسة وسيرة رئيس”.

الكتاب نُشر ابتداءً باللغة العربية، ثم صدرت منه لاحقاً النسخة الإنجليزية. وهو يوثق مسيرة البنك الإسلامي للتنمية الرائعة وإنجازاته الاستثنائية، كما يستعرض المحطات الرئيسة التي مرت بها المؤسسة في سياق التطورات العالمية والإقليمية.

وعلى امتداد أربعة عقود منذ تأسيسه وحتى تقاعد الدكتور أحمد محمد علي في عام 2016م، تحول البنك إلى مؤسسة من الطراز العالمي تقود مشاريع تنموية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بالإضافة إلى 78 دولة غير عضو. وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية نحو 122 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2016م، في حين تمكّن البنك بشكل مستمر من الحصول على أعلى تصنيف ائتماني على مدى أكثر من 20 عامًا.

ويسلط الكتاب الضوء على العديد من قصص النجاح، كما يستعرض أبرز مبادرات الرئيس الأول للبنك الإسلامي للتنمية علاوة على أفكاره التي استند عليها خلال مسيرته لتحقيق تطلعاته وعزيمته من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدى الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة.

ويتميز الكتاب باللغة السهلة والتنظيم الفائق، وقد قام بتأليفه موظفان متقاعدان من كبار منسوبي البنك، وهما: الدكتور/ مروان سيف الدين والسيد/ المنصور بن فتن، اللذان عملا سابقاً بصفتهما مستشارين للرئيس كما عملا أيضا بصفتهما مديرَيْ إدارة.

وفي سياق تعليقه على إصدار النسخة الفرنسية من الكتاب، قال الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية: “من دواعي سرورنا أن أصبح هذا الكتاب الملهم متاحاً حالياً بثلاث لغات رئيسة: العربية والإنجليزية والفرنسية. ونأمل أن يكون بمثابة مادة مرجعية متميزة، وأن يساهم في الرصيد المعرفي لصالح كافة أصحاب المصلحة في الدول الأعضاء وخارجها".

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