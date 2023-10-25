جدة، المملكة العربية السعودية - شرع معهد البنك الإسلامي للتنمية في بناء نموذج أوّلي لمشروع "النظام الذكي للاستقرار المالي" الذي لا يزال في الوقت الحالي قيد الحصول على براءة اختراع. وتم إطلاق شارة البدء لتطوير النموذج الأولي في أعقاب اجتماع عقد بتاريخ 16 أكتوبر 2023م بين الشركاء في المشروع.

ويعتمد هذا النظام الذكي على خوارزمية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأصول المتداولة في الأسواق المنظمة، ويمكن تكييفها مع أي نوع من أنواع الأصول، بما في ذلك الأسهم والصكوك والعملات الرقمية، وكذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية. وأظهرت التحليلات المتعمقة التي أجراها المعهد قدرة النظام على تقليل التقلبات في الأصول المتداولة بشكل كبير دون الحاجة إلى احتياطيات رأس المال أو الاحتياطيات الخارجية.

وينسجم هذا المشروع مع هدف المعهد الإستراتيجي المتمثل في تطوير الحلول المعرفية في مجال التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز الصناعة المالية الإسلامية لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وفي جميع أنحاء العالم.

ويقود المشروع فريق "الحلول المعرفية" في المعهد بالشراكة مع شركة سيتلمينت SettleMint المتخصصة في دعم التحول إلى تقنية سلاسل الكتل وتقديم المساعدة للمطورين في مشاريع دمج تقنيات سلاسل الكتل في التطبيقات الذكية. وقد تأسست الشركة عام 2016م في بلجيكا، ولديها مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وسنغافورة.

للمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى الاتصال بالدكتور هلال حسين عبر البريد الإلكتروني hhoussain@isdb.org

#بياناتحكومية

- انتهى -