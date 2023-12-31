جدة، المملكة العربية السعودية: شرع معهد البنك الإسلامي للتنمية في تطوير المنصة الخاصة بمشروعه الرائد: "جناح المعرفة المالية الإسلامية".

وتوفر المنصة مساحة رقمية لالتقاء ذوي الخبرة من مقدمي الحلول المعتمدين (المؤسسات والاستشاريين) من أنحاء العالم في المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية، مما يتيح مساحة لاستعراض الفرص التي تجمع بين الموردين والعملاء في تجربة رقمية شاملة وسلسة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إجراء تقييم للمنصة ودراسة الجدوى، وخطة الأعمال التي تعنى بتقديم القيمة المضافة بناءً على نتائج تقييم أحدث تطورات المنصات المماثلة والمعتمدة عالمياً، والنموذج المالي والاقتصادي لمدة خمس سنوات، في حين تشمل المرحلة الثانية إنشاء المنصة وما يتبعها من واجهة المستخدم والمحتوى.

ويتواءم هذا المشروع مع الهدف الإستراتيجي للمعهد المتمثل في توفير الحلول المعرفية في مجال التكنولوجيا المالية للفاعلين في الصناعة المالية الإسلامية من أجل دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وفي جميع أنحاء العالم.

وصرّح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً: "إن منصة جناح المعرفة المالية الإسلامية ليس مجرد منصة، بل هي حافز للتعاون الإبداعي في الصناعة المالية الإسلامية والمشهد التنموي. ونحن على ثقة من أن هذه المبادرة لديها القدرة على استحداث قيمة دائمة لجميع أصحاب المصلحة".

ويقود زمام المشروع فريق حلول المعرفة في المعهد بالتعاون مع شركة (EZ2Business)، وهي شركة استشارات أعمال تتيح نصائح الخبراء وتطوّر حلولاً مخصصة لتحقيق التحول في الأعمال.

للمزيد من المعلومات حول المشروع، يرجى التواصل مع السيد يزن السيد (yalsayed@isdb.org) أو السيد محمد نعماني (mnaamani@isdb.org).

#بياناتحكومية

-انتهى-