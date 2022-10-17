جدة، المملكة العربية السعودية - حظي معهد البنك الإسلامي للتنمية بإشادة واسعة في أوساط الصناعة المالية الإسلامية العالمية إثر فوزه مجدداً بجائزة "أفضل شركة بحثية إسلامية" عبر استطلاع مقدمي الخدمات لدى صحيفة أخبار التمويل الإسلامي IFN لعام 2022م.

ويأتي فوز المعهد بهذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي كي يؤكد على تميزه بين قادة الفكر المبدعين في ميدان هذه الصناعة.

وأشارت صحيفة IFN إلى أن فئة "أفضل شركة بحثية إسلامية" كانت من أكثر الفئات التي احتدم حولها التنافس بشدة هذا العام، وقد فاز المعهد بأكبر عدد من الأصوات مقارنة بمنافسيه من المؤسسات الأخرى البارزة.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة، الدكتور سامي السويلم: “إنها لمفاجأة سارة أن علمنا أن المعهد قد حصل على إشادة أخرى من الصناعة المالية الإسلامية. هذه الجائزة هي اعتراف وتقدير للعمل الجاد والمبتكر الذي قام به زملاؤنا وما يزالون، ونحن فخورون بزملائنا وسنسعى لمواصلة العمل الدؤوب لصالح البلدان الأعضاء والصناعة المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم".

معهد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة رائدة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات النوعية في إجراء البحوث، وتنمية القدرات، وابتكار الحلول المعرفية من أجل التنمية المستدامة.

ولقي التزام المعهد بالابتكار ونهج حل المشكلات إشادة واسعة، حيث حصل على العديد من الجوائز والأوسمة في السنوات الأخيرة من المنظمات الرائدة المانحة للجوائز.

وكانت جائزة IFN التي نالها المعهد في عام 2021م قد أشادت بنهجه المبتكر في إيجاد الحلول المعرفية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، في حين أكدت الجائزة في عام 2020م على إبراز قيادة المعهد الفكرية والديناميكية في خضم جائحة كوفيد19.

الجدير بالذكر إن استطلاع صحيفة IFN السنوي لمقدمي الخدمات، الذي أكمل عامه السابع عشر، يتم فيه التصويت على الجوائز من قبل الفاعلين في الصناعة المالية الإسلامية العالمية وقراء صحيفة IFN تقديراً لإسهامات أفضل المؤثرين الرائدين في هذه الصناعة.

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