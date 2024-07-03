المنامة - استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" معالي السيد كين أوفوري أتا كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الغاني للبحرين لتعزيز العلاقات الثنائية والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين الصديقين.

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول الجهود التي يقوم بها "دانات" من أجل تعزيز سمعة مملكة البحرين بصفتها مركزاً رائدا للخبرة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ونافذة على الأسواق العالمية لخدمة العملاء المحليين والعالميين، إضافةً إلى المبادرات المهمة التي ينفذها المعهد والرامية إلى ترسيخ مكانة قطاع اللؤلؤ البحريني، تماشيًا مع الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في البحرين.

كما تعرف الوفد على مختبر "دانات"، الأول من نوعه على مستوى العالم، وما يحتويه من أحدث أجهزة الفحص والتقييم المتقدمة، والشهادات المعتمدة التي يقدمها في مجال فحص المجوهرات والأحجار الكريمة، إضافةً إلى الدورات التعليمية التي يقدمها للراغبين في التخصص بمجال تقييم المجوهرات والأحجار الكريمة.

وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لـ "دانات" على حسن الاستقبال والضيافة، مبدين إعجابهم بامتلاك مملكة البحرين لهذا المعهد النوعي والرائد من نوعه والذي يقف كمنارة للتميز في قطاع اللؤلؤ على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبها، أعربَت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" عن سعادتها بزيارة كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا، وثمّنت إعجابه بالمعهد وإنجازاته الرائدة في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تعكس التقدير العالمي لمكانة المعهد والجهود الحثيثة التي يبذلها في تطوير صناعة اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

وقالَت السيدة جمشير: "نحن على ثقة تامة بأن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى تؤكد الجهود المتضافرة التي يضطلع بها المعهد ومملكة البحرين من أجل تنشيط قطاع استخراج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي، ونتطلع إلى مواصلة القيام بدورنا المحوري في هذا المسعى لخدمة القطاع على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

#بياناتحكومية

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