الرياض، المملكة العربية السعودية: من المتوقّع أن ينمو قطاع إدارة الفعاليات في المملكة من 2.38 مليار دولار أميركي في عام 2024 إلى 3.45 مليار دولار أميركي في عام 2029، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 9.49% خلال الفترة المتوقّعة، بحسب تقرير لـ"موردور إنتليجينس" (Mordor Intelligence).



وتتراوح الفعاليات الكبرى في المملكة، على سبيل المثال لا الحصر، من مهرجان "مدل بيست" (MDL Beast) -المنصّة الموسيقيّة الأشهر في الشرق الأوسط والتي تثري المشهد الفنّي للمنطقة عبر المهرجان الموسيقي "ساوند ستورم" ومؤتمر "اكس بي" والعديد من الفعاليات- ومؤتمر "ليب" (LEAP)‏ -المؤتمر التقني الدولي السنوي الذي يُقام في مدينة الرياض، ويُعدّ الحدث أضخم مؤتمر ومعرض تقني من نوعه يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشريّة- إلى موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وفورمولا 1. كما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات دوليّة بارزة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ممّا يعزّز مكانتها كمركز حيوي للفعاليات العالميّة.



كما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً نموّاً سريعاً كمركز رئيسي لقطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، مع تطورات ملحوظة من المتوقّع أن تشكّل مستقبل هذا القطاع في السنوات القادمة. ويُعتبر النمو الهائل لهذا القطاع في المملكة دليلاً على ريادتها الإقليميّة.



برزت مُدن الرياض وجدّة والدمام كعواصم رئيسيّة لهذا القطاع، مع مرافق عالميّة المستوى، ممّا يجعلها تنافس مراكز الفعاليات التقليديّة في المنطقة مثل دبي والدوحة. ويعزو الخبراء هذا الازدهار إلى عدّة عوامل، بدءاً من سياسة "الأبواب المفتوحة" التي تنتهجها الحكومة، مروراً بالاستثمارات الضخمة في قطاعي الضيافة والسفر، وصولاً إلى دمج الفعاليات الحيّة مع المنصات التكنولوجيّة التي وسّعت من مدى انتشار الفعاليات وزيادة التفاعل معها.



تستضيف الرياض معرض السعودية للفعاليات 2024، الذي سيجمع ما يزيد على 4500 محترف في قطاع صناعة الفعاليات والترفيه، وقطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، على مدى يومين للتواصل وتبادل الأفكار. سيُقام المعرض يومي 11 و12 سبتمبر في فندق ماندارين أورينتال الفيصليّة بالرياض، وسيعرض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات في قطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بمشاركة ما يزيد على 100 عارض من أكثر من 30 دولة.



وسيتضمّن المعرض أكثر من 30 ندوة تفاعليّة مجانيّة، يشارك فيها 60 من كبار القادة والمفكرين العالميين والإقليميين.

وقال عمّار داغينوالا، مدير معرض السعودية للفعاليات: "يُعدّ معرض السعودية للفعاليات 2024 الحدث الأكبر في تقويم قطاع صناعة الفعاليات السنوي. وتتيح نسخة هذا العام فرصة فريدة للتواصل والابتكار وتشكيل مستقبل القطاع معاً. نحن ندعو المشاركين ليس فقط للحضور ولكن ليكونوا جزءاً من قصّة النجاح برمّتها".

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