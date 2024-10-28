المنامة: أعلن معرض البحرين الدولي للطيران، المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية خلال الفترة بين 13 و15 نوفمبر 2024 تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وإشراف ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك؛ رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض، عن توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة الشركات والمؤسسات الأمريكية ودعم فرص نمو الأعمال التجارية والشراكات والتجارة الدولية في معرض البحرين الدولي الطيران. وستُتيح هذه الاتفاقية الامتيازات المخصصة لغرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، لجميع فروع غرف التجارة الأمريكية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

بموجب هذه الشراكة، سيتعاون الجانبان لتعزيز فرص الأعمال للشركات الأمريكية، من مختلف الأحجام، بدءًا من الشركات متعددة الجنسيات وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك عبر عرض ابتكاراتها ومنتجاتها وقدراتها في القطاعات الحيوية مثل الطيران والدفاع والتكنولوجيا والابتكار، وستساهم هذه الشراكة في تمكين الشركات الأمريكية من التواصل الاستراتيجي مع أصحاب الاختصاص الدوليين، بهدف تحقيق شراكات مستدامة على المدى الطويل.

وتقدم الاتفاقية لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية حزمة مشاركة مصممة خصيصاً لهم في معرض البحرين الدولي للطيران، تشمل أسعار تفضيله للمشاركة في المعرض، مما يعزز فرص التعاون وخلق المزيد من الفرص التجارية، وحضور الفعاليات الجانبية رفيعة المستوى وصالة كبار الشخصيات، والجناح المخصص للشركات، بالإضافة لحضور المناقشات الإستراتيجية واجتماعات العمل. وسيتمكن قادة القطاع الصناعي من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية من المشاركة في حلقات النقاش والمنتديات المصاحبة، والتي تركز على مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا والابتكار. كما ستنظم غرفة التجارة الأمريكية وفودًا من أعضائها للمشاركة في المعرض لدعم فرص التواصل البنّاء مع أصحاب الاختصاص المشاركين، بالإضافة للتنسيق بين الجانبين في تفعيل الجهود التسويقية والترويجية المشتركة.

وتعليقا على الاتفاقية قال المدير العام لمعرض البحرين الدولي للطيران السيد يوسف محمود: "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، ودعم جهودها المحورية في ربط الشركات الأمريكية بالفرص المتاحة في مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، وهذا التعاون سيؤدي إلى تعزيز مكانة معرض البحرين الدولي للطيران كمنصة فاعلة في التجارة الدولية والشراكات الاستراتيجية".

بدوره قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين السيد قيس الزعبي: “إن هذه الاتفاقية الإطارية هي دليل على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين. ومن خلال هذه الشراكة نحن نهدف إلى تزويد الشركات الأمريكية بفرصة فريدة للاستفادة من الإمكانات الهائلة في قطاعي الطيران والدفاع في الشرق الأوسط."

نبذة عن معرض البحرين الدولي للطيران:

نُظم معرض البحرين الدولي للطيران من قِبل وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية والقوات الجوية الملكية البحرينية، بالتعاون مع فارنبورو الدولية، وتتم استضافة المعرض في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين. وستنطلق نسخة معرض البحرين الدولي للطيران 2024 للفترة 13-15 نوفمبر تشرين الثاني المقبل

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نبذة عن وزارة المواصلات والاتصالات

وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، هي الهيئة الحكومية المسؤول عن تطوير وتنظيم وسائل النقل والمواصلات في المملكة و

البنية التحتية لأنظمة الاتصالات. والهدف الشامل للوزارة يتمثل في، تحسين نوعية الحياة؛ وتسهيل حركتي نقل الأشخاص والبضائع عبر النقل البري والبحري والجوي، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. كُلفت الوزارة بتطوير وسائل نقل مبسطة ومستدامة وصناعات الاتصالات لدعم النمو الاقتصادي في المملكة تحقيقا لهذه الغاية. وتشمل مسؤوليات طوير وتنظيم وتبسيط النظام المدني في البحرين شؤون الطيران، وشؤون الموانئ والملاحة البحرية، وشؤون النقل البري، وبريد البحرين، في بالإضافة إلى الإشراف على تطوير وتنظيم صناعة الاتصالات.

نبذة عن فارنبورو الدولية:

تعتبر فارنبورو إنترناشيونال، قائدة الابتكار، والوجهة المفضلة ومنظمة رواد اليوم والغد. وتدير شركة فارنبورو إنترناشيونال بعضًا من أرقى شركات الطيران في العالم والفعاليات التجارية، بما في ذلك معرض فارنبورو الدولي للطيران الشهير. يوفر مركز المعارض والمؤتمرات الذي تبلغ مساحته 20 ألف متر مربع مكانًا متعدد الوظائف ويتسم بمساحات مرنة صُممت خصيصا لاستضافة أحداث واسعة النطاق. كما يشكل موقعه عامل جذب إذ يمكن الوصول إلى المكان في غضون 35 دقيقة فقط، بواسطة القطار بفضل خطوط النقل الوطنية والدولية الفاعلة، من لندن واترلو أو بالسيارة من (أم 3). أما بالنسبة لأولئك الذين يسافرون عن طريق الجو، ف يقع مطار هيثرو على بعد 30 دقيقة فقط وجاتويك على بعد 50 دقيقة بالسيارة. مطار فارنبورو, ويقع بجوار مكان انعقاد المؤتمر أحد مطارات الأعمال الرائدة في أوروبا.

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