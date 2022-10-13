اليوم الثالث للحدث شهد الإعلان عن أول مستشفى افتراضي في الدولة على الميتافيريس، ودور الروبوتات في الارتقاء بمنظومة العمليات الجراحية،

ونصائح تمويلية قيّمة من كبرى شركات اليونيكورن

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة 42 لمعرض جيتكس جلوبال جلسة تفاعلية حصرية جمعت معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مع العارضين والزوار. كما برز في ثالث أيام الحدث الأضخم في العالم في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة، العديد من الأحداث المشوقة بما في ذلك الإعلان عن أول مستشفى افتراضي على الميتافيرس في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتسليط الضوء على مساهمة الروبوتات في الارتقاء بمنظومة العمليات الجراحية، والتجمع الأكبر في العالم لشركات اليونيكورن، حيث استعرض الخبراء والتنفيذيون أهم النصائح في مجال جمع التمويل.

وزير الاقتصاد الإماراتي يحاور العارضين والزوار في جيتكس جلوبال

استهل معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسات اليوم الثالث من جيتكس جلوبال 2022 بالحديث عن مساهمة الوزارة في خلق منظومة أعمال جاذبة للاستثمارات والسياحة والمواهب وبيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار. وقال معاليه: "تمثل المواهب والمهارات الدعامة الرئيسية لأي اقتصاد، حيث تواصل دولة الإمارات ضخ استثمارات هائلة في مجالات البحث والتطوير ودعم جهود تنمية القدرات والمواهب من خلال التركيز على العلوم والتكنولوجيا.

ومتحدثاً عن توقعاته المستقبلية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة، أضاف معاليه: "بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، استطاعت دولة الإمارات أن تكون من أسرع الدول التي تعافت من تداعيات كوفيد-19، وبينما تجاوز حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري 1 تريليون درهم، فإننا نتوقع نمواً بحجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نهاية العام الجاري بنسبة 6.5٪. في حين ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%".

مجموعة ثومبي تعلن عن إطلاق أول مستشفى افتراضي على الميتافيرس في دولة الإمارات

خلال مشاركتها بفعاليات جيتكس جلوبال، كشفت مجموعة الأعمال الدولية الرائدة ثومبي عن عدد من المبادرات المستقبلية، وأبرزها تشييد مستشفى افتراضي متكامل على الميتافيرس من شأنه أن يزود المرضى بتجربة غامرة في مجال الرعاية الصحية.

وعلاوة على إمكانية مراجعة أطباء من كافة التخصصات في العيادة الافتراضية؛ تشمل التجربة الغامرة إمكانية متابعة برامج الإسعافات الأولية والصحة الوقائية باستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. ويتمثل الهدف من إطلاق المستشفى عبر الميتافيرس إلى توفير منظومة رعاية صحية حديثة مدعومة بالأبحاث العلمية والتقنيات الأكثر تطوراً. ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بحلول نهاية عام 2022.

جيتكس يسلّط الضوء على دور الروبوتات في الارتقاء بمنظومة العمليات الجراحية

في حديث لها في جيتكس جلوبال، ذكرت الدكتورة منى كشواني، أول طبيبة إماراتية تمارس الجراحة الروبوتية، أن مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال قد شهد منذ العام 2019 إجراء ما مجموعه 230 عملية جراحية باستخدام روبوتات دافنشي. وأكدت الأخصائية في قسم النساء والولادة في المستشفى، أن تقنية دافنشي أتاحت لها إجراء عمليات جراحية عالية الدقة والفعالية.

وأضافت: "يمكن للروبوتات لعب دور مهم في مستقبل الجراحة، وباستخدام روبوت دافنشي، استطعنا اجراء عملية جراحية من فرنسا لمريض في الولايات المتحدة الأمريكية. فإجراء العمليات الجراحية من خلال الروبوتات المستقلة متاح لعلاج مشكلات الأنسجة الصلبة مثل العظام".

أهم النصائح التمويلية من شركات اليونيكورن

استضاف جيتكس جلوبال ومن خلال "نورث ستار دبي" أكبر ملتقى لشركات اليونيكورن في العالم. وشهد الاجتماع 35 شركة من 15 دولة تتطلع لاستكشاف فرص جديدة والتوسع في إحدى أسرع الأسواق العالمية نمواً.

وتخلل الجلسة التي جمعت كلاً من بينا خان، المؤسس المشارك والمستثمر والمستشار الاستراتيجي لشركة "سامت فينتشور بارتنرز" (Summit Venture Partners) وتون جيسيلز الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المطابخ السحابية "كيتوبي" التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، نصائح لرواد الأعمال بأن يظل تركيزهم منصباً على نمو أعمالهم وعدم الالتفات إلى النجاحات السريعة البراقة وغير الموثوقة.

فيما وجه زونج شو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ديلفرإكت، وهي خدمة تدمج طلبات توصيل الطعام، دعوة لمؤسسي الشركات الناشئة إلى تعزيز جاهزيتهم والشروع مباشرة بالعمل. وأضاف: "لستم بحاجة إلى التمويل، فانتظار التمويل يجعلكم أكثر بطئاً، نظراً لأنكم ستصبحون مجبرين على الاستماع إلى ضجيج أنتم في غنى عنه".

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