دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى برئاسة آنا-كايسا هيكينين، المديرة العامة لقسم إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الفنلندية. هدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات الاستدامة، والابتكار، والتكنولوجيا، ومناقشة مجالات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع التزام الهيئة بتعزيز قطاعات الطاقة النظيفة والمياه في دبي.

ضم الوفد الفنلندي ممثلين عن شركات بارزة، ومؤسسات بحثية، ومنظمات حكومية تغطي قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والحلول الذكية، واللوجستيات، والتقنيات المتطورة.

أشاد معالي سعيد محمد الطاير بخبرة فنلندا في الابتكارات المستدامة والتكنولوجيا، مؤكدًا على المبادرات المستمرة التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي، وتقنيات الشبكة الذكية. وأبرز معاليه جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050 لجعل دبي رائدة عالميًا في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

خلال الاجتماع، سلط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على المشاريع والمبادرات الرئيسية للهيئة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، واستثمارات الهيئة في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة في المجمع مثل مشروع التخزين الحراري للطاقة الشمسية المركزة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يُنتج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

واستعرض معاليه استراتيجية الهيئة لتطوير محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي والتي تعد أكثر كفاءة وتتطلب طاقة أقل من تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة.

كما تطرق معالي الطاير لمبادرات التحول الرقمي للهيئة، مثل استراتيجية "ديوا الرقمية"، التي تهدف إلى جعل الهيئة أول شركة خدماتية رقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، تنوي الهيئة استبدال النموذج التشغيلي لمؤسسات الخدمة لتصبح أول مؤسسة رقمية في العالم بأنظمة طاقة متجددة ذات تحكم ذاتي وتخزين، مع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأشار معالي الطاير أيضًا إلى أن النتائج التي حققتها الهيئة تتجاوز إنجازات الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، شارك الوفد الفنلندي رؤى حول الحلول المتقدمة في فنلندا في مجال الطاقة النظيفة، والمدن الذكية، والتقنيات المستدامة. وأعربت آنا-كايسا هيكينين عن رغبة فنلندا في تعميق الروابط مع دولة الإمارات، وأبرزت إمكانات التعاون بين المنظمات الفنلندية وهيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز أهداف الابتكار والاستدامة.

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