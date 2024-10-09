دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مختلف الجهات الحكومية.

ويُعدُّ التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية نموذجًا يحتذى به في كيفية تكامل الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة دبي كمدينة مبتكرة ومستدامة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التعليم والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تطوير برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والبيئة والمجتمع وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لافتاً إلى سعي دولة الإمارات إلى أن تكون نموذجًا عالميًا في المجالات المختلفة، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، من خلال استضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الشراكات العالمية.

وقال معاليه أن للتعليم دور حاسم في تعزيز الوعي والمعرفة حول الطاقة النظيفة وأهمية الاستدامة البيئية، مشدداً على أهمية إدماج مفاهيم الطاقة النظيفة في المناهج الدراسية، وذلك من خلال تضمين موضوعات مثل الطاقة المتجددة، والنظيفة وكفاءة الطاقة، والاستدامة في المناهج الدراسية، الأمر الذي سيسهم في توعية الطلاب بأهمية هذه القضايا، كما أن تشجيع البحوث والابتكار من خلال دعم المشاريع الدراسية التي تركز على حلول الطاقة النظيفة، سيشكل حافزاً للطلبة على التفكير في الابتكارات المستقبلية.

من جهتها، قالت سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: "يسعدنا مواصلة التعاون مع زملائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي من أجل إثراء التجارب التعليمية لطلبتنا وتنمية مهاراتهم حول موضوعات الاستدامة والقضايا البيئية والمحافظة على مصادر الطاقة غير المتجددة، وتعزيز الوعي البيئي في بيئات التعلم في مختلف المؤسسات التعليمية في دبي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في عالمنا وتشجيع الابتكار في رحلة التعلم بدبي. نحن حريصون على بناء وتعزيز الشراكات القوية مع زملائنا في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية إلى تجارب المتعلمين وإلى مسيرة التعليم في دبي واستراتيجيته للمرحلة القادمة، كما سيساهم في بلوغ أهدافنا المشتركة على صعيد خطة دبي 2033 وأجنديتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 بجعل دبي أقل مدينة تصدر انبعاثات كربونية في العالم."

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