دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار السعي نحو تحقيق التكامل المؤسسي وترسيخ التعاون بين الدوائر الحكومية في إمارة دبي، التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يسهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة مستدامة وذكية. كما تناول الاجتماع المبادرات المستقبلية والمشاريع المشتركة، وخاصة في مجالات الاستدامة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة والمتجددة.

ورحب معالي الطاير بسعادة مروان أحمد بن غليطه، شارحاً عمل الهيئة وأنشطتها وتطورها والتقدم المستمر في خدماتها، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على ترجمة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع بلدية دبي.

وقال معالي الطاير: "يأتي اللقاء تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة تضافر الجهود بين جميع الهيئات والمؤسسات والدوائر للوصول بالأداء الحكومي الى أعلى المستويات الممكنة من التكامل والتميز، حيث نعمل وفق هذا النهج لتعزيز التواصل مع جميع المؤسسات الحكومية، لا سيما بلدية دبي لدعم مسيرة التنمية المستدامة، كما نسعى إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية. ويعكس تعاوننا مع بلدية دبي التزامنا المشترك بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن تقدماً واستدامة على مستوى العالم."

من جانبه، ثمّن سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه جهود هيئة كهرباء ومياه دبي ودورها المحوري في توفير خدمات عالمية المستوى تدعم التوجهات المستقبلية للإمارة. وأكد سعادته أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين المؤسستين لتحقيق أهداف استراتيجية تصب في مصلحة دبي وسكانها، قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مجالات التعاون والشراكات والاتفاقيات مع هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يتماشى مع تطلعات دبي بأن تكون رائدة عالمياً في مجال المدن المستدامة والمجتمعات الحضرية ذات الجاهزية المناخية المستقبلية الشاملة. إن تكامل جهودنا سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة وجعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة الحياة."

ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره عددٌ من المسؤولين من الجهتين، ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية لتحقيق رؤية دبي الطموحة وتطلعاتها المستقبلية. وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية، ومناقشة سبل التعاون لتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تدعم النمو السكاني والنهضة العمرانية التي تشهدها دبي.

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