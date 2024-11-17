باكو، أذربيجان: خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، جمهورية أذربيجان، التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، معالي علي أسدوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان الصديقة، وهنأه على استضافة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)، والذي يأتي بعد النجاح الذي حققته دولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)الذي نظم وفق توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله، لتعزيز العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ومواجهة التحديات المناخية والاحتباس الحراري العالمي.

حضر اللقاء سعادة أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة، وعبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة ، وذاكر باشاييف، رئيس قسم التعاون الدولي بمجلس الوزراء الأذربيجاني.

وخلال الاجتماع، أكد معالي الطاير حرص دولة الإمارات على دعم جمهورية أذربيجان الصديقة في تنظيم نسخة ناجحة من مؤتمر الأطراف. كما ناقش الطرفان تسريع جهود الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

وأشاد معالي الطاير بالسياسات الخضراء الاستباقية لأذربيجان، والتي تتوافق بشكل وثيق مع رؤية المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لتعزيز نموذج اقتصادي مستدام يمكن تطبيقه في مختلف دول العالم.

وتطرق معاليه للتحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ودوره المحوري في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة القادرة على التكيف مع التغير المناخي، حيث أصبح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر منصة محورية تجمع في عضويتها حالياً 90 دولةً، مؤكداً على أهمية توظيف هذا التحالف العالمي لدعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.

وشدد معالي الطاير على التزام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بدعم الجهود العالمية من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

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