دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع، في اجتماعٍ سلَّط الضوء على الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز التميز في إدارة المشاريع ودفع عجلة التعاون في مجالات التنمية المستدامة. ومعهد إدارة المشاريع هو جمعية مهنية غير ربحية تضم أعضاء من مديري المشاريع ومديري البرامج. وتأسس المعهد في عام 1969 ويبلغ عدد أعضائه حالياً أكثر من 2.9 مليون شخص حول العالم.

وركز اللقاء على الاستفادة من الخبرات الواسعة التي يتمتع بها المعهد في إدارة المشاريع بهدف تعزيز مبادرات الهيئة في الاستدامة والابتكار والكفاءة التشغيلية. وأكد الطرفان على أهمية غرس ثقافة التحسين والتعلم المستمر للتكيُّف مع البيئة المعاصرة دائمة التغيير.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ مشاريع رائدة تتوافق مع رؤية دبي لمستقبل مستدام، موضحاً جهود الهيئة في تبني أحدث التقنيات والممارسات المستدامة، وضمان الكفاءة والفاعلية لتوفير حلول رائدة للطاقة.

كما سلط معالي الطاير الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد إدارة المشاريع، والتي بدأت عام 2010، وشهدت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة، انطلاقاً من تقديم ثلاث دورات فقط في إدارة المشاريع، وصولاً إلى التعاون الواسع الذي يشمل 18 دورة متخصصة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك إدارة المشاريع والمرونة والذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الهيئة بتزويد مديري المشاريع والبرامج ومحافظ الأعمال بالمعارف والمهارات المتقدمة.

وبنهاية عام 2024، حصل 280 موظفاً في الهيئة على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية، إضافة إلى حصول 120 موظفاً على شهادات احترافية أخرى من معهد إدارة المشاريع، ما يؤكد التزام الهيئة بتعزيز ثقافة التميز في إدارة المشاريع.

وفي مسيرتها نحو عام 2025، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي إطلاق برامج تدريبية جديدة في إدارة البناء، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، إضافة إلى دورات تركز على الرشاقة المؤسسية. وتعكس هذه المبادرات الاحتياجات المتطورة للقطاع والتزام الهيئة بتوظيف الأساليب المبتكرة لتنفيذ المشاريع.

من جانبه، أشاد بيير لو مان بريادة الهيئة في قطاع الطاقة العالمي والتزامها الراسخ بالاستدامة، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل بهدف تبادل المعارف وتبني أفضل الممارسات في إدارة المشاريع، مؤكداً أن هذه الجهود ستثمر عن نتائج مؤثرة ومستدامة في جميع المشاريع.

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