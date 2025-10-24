دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماجد الفطيم"، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والاستدامة، والبنية التحتية الذكية. ويعكس اللقاء الالتزام المشترك بدعم أهداف الدولة ودبي للتنمية الشاملة والمستدامة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دمج حلول الطاقة النظيفة المبتكرة التي توفرها الهيئة لمشاريع مجموعة "ماجد الفطيم"، إلى جانب تطبيق تقنيات الشبكات الذكية المتقدمة، واستكشاف آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه.

وسلط معالي الطاير خلال اللقاء الضوء على مبادرات الهيئة الريادية الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشياً مع استراتيجيات الطاقة النظيفة في الدولة، ومن أبرزها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. ومن أبرز المشاريع الداعمة لهذه الأهداف مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستتجاوز قدرته الإنتاجية 8000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وقال معالي الطاير: "تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الجهود العالمية للاستدامة. ويشكّل هذا اللقاء خطوة جديدة لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال البنية التحتية المتطورة والموثوقة للهيئة ومشروعاتها الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي الذكي، نسهم في دعم الأهداف الطموحة للشركات الوطنية مثل مجموعة "ماجد الفطيم"، بما يعزز مكانة الدولة وإمارة دبي نموذجاً عالمياً يحتذى في الاقتصاد الأخضر المستدام."

من جانبه، قال فاضل العلي: "الاستدامة ليست مجرد التزام، بل مبدأ أساسي يُوجّه مسيرة مجموعة ماجد الفطيم في النمو والابتكار وخدمة المجتمعات التي نعمل بها. ويأتي لقائي مع معالي سعيد محمد الطاير ليؤكد أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحوّل نحو الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دمج حلول هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة ضمن محفظة أعمالنا وتبني التقنيات الذكية، نهدف إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق طموحات الدولة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة وكفاءة في استهلاك الطاقة."

