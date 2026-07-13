دبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه.

أكد معالي الطاير خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة الموارد الطبيعية يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

واستعرض معاليه خارطة الطريق الشاملة التي تنتهجها الهيئة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، بما ينسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة استخدام الطاقة والمياه. وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الاستخدام الأمثل للموارد وتبنّي أحدث الحلول التقنية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على إنتاج 100% من المياه المحلاة في دبي باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل الطاقة النظيفة، والتميز التشغيلي، وتنويع تقنيات إنتاج المياه.

كما سلّط معالي الطاير الضوء على النهج المتكامل الذي تتبعه الهيئة في إدارة الموارد المائية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار في تقنيات تحلية المياه المعتمدة على الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الإمداد وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأكد معاليه أن المياه تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة ودعامة رئيسية للاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، مجدداً التزام الهيئة بتطوير حلول مستدامة تدعم رؤية دولة الإمارات في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه.

من جانبه، استعرض لويك فوشون الرؤية الاستراتيجية للمجلس العالمي للمياه بشأن مستقبل الحوكمة العالمية للمياه، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع أطر التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.

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