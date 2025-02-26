دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة هواوي برئاسة فيليب جان، رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وأكد الاجتماع الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وهواوي، وركز على أهمية تسريع التحول الرقمي، وتطوير تقنيات الشبكات الذكية، ودفع الابتكار المستدام، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ضمَّ الوفد الزائر ستيفن يي، الرئيس الإقليمي السابق لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، حضر الاجتماع المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

خلال الاجتماع، هنَّأ معالي الطاير فيليب جان بمنصبه الجديد، وأشاد بدور شركة هواوي في مشاريع البنية التحتية الرقمية والشبكة الذكية الخاصة بالهيئة. وركز النقاش على تعزيز التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والحلول المتطورة في مجال لطاقة المتجددة، كما استعرض الطرفان التقدم المحرز في المشاريع القائمة وفرص الاستفادة من تقنيات هواوي المتقدمة لدعم رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأكد معالي الطاير أن جهود الهيئة تدعم الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لدولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للنمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار. كما سلَّط معاليه الضوء على استثمارات الهيئة المستمرة في أحدث التقنيات التحويلية، والتي مكَّنتها من تحقيق أداء تشغيلي عالمي المستوى يتجاوز أداء نخبة المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة.

كما أكد معالي الطاير أهمية الشراكة بين الهيئة وهواوي، في إطار التزامهما المشترك بتبني التقنيات التحويلية التي تعزز التميز التشغيلي والاستدامة. ويسهم تعاون الهيئة مع أبرز قادة القطاع العالميين كشركة هواوي في دعم مسيرتها نحو تحقيق المستهدفات الطموحة للطاقة النظيفة في دبي وأهداف الحياد الكربوني لدولة الإمارات. وتتطلع الهيئة إلى تعزيز الجهود المشتركة لبناء مستقبل الإدارة الذكية للطاقة والمياه.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في البحوث والتطوير وتطوير الكفاءات والمواهب، والتقنيات الناشئة، حيث يهدف التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة هواوي إلى تطوير تقنيات وحلول جديدة لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه وتحسين تجربة المتعاملين وتوفير خدمات أكثر كفاءة وأماناً واستدامة، كما تشمل الشراكة بين الطرفين العديد من المشاريع المستقبلية مثل إدارة البيانات الضخمة، وأمن البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني، وأمن المعلومات، وغيرها.

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