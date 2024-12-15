دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي، بنظام المنتج المستقل، وقدرة إنتاجية تبلغ 2400 ميجاوات، وذلك لتفقد سير العمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير :" انسجاما مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، نعمل على تنفيذ عدد من البرامج والآليات ضمن قطاعي الطاقة والمياه، حيث يسهم مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات توليد الطاقة بما يدعم مبادرة دولة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وخططها الإستراتيجية الأخرى الهادفة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة. ويهدف المجمع إلى تأمين إمدادات الطاقة في دبي من خلال تنويع مزيج الطاقة عبر استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".

ويمثل المجمع إضافة مهمة إلى مشاريع إنتاج الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تضم مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، ومجمع العوير لإنتاج الطاقة، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030، إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا.

ويضم مجمع حصيان مشروع تحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، وفق نظام المنتج المستقل للمياه. وجاري العمل على بناء محطات إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي مما يجعل هذا الخيار الأفضل لتحلية المياه.

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