دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد الصمادي، الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء على أهمية التعاون مع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بدعم المبادرات والمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة في الوطن العربي.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أبرز مشاريع الهيئة الداعمة للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسلّط معالي سعيد محمد الطاير الضوء على المشاريع والمبادرات الرئيسية للهيئة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستخدام الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. كما سلط معاليه الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا، أول محطة كهرومائية في منطقة الخليج العربي لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المائية المخزنة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات.

كما استعرض معاليه ضمن مبادرة الشاحن الأخضر التي أطلقتها الهيئة لتوفير شبكة واسعة عالمية المستوى من محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تضم بالتعاون مع شركائها أكثر من 700 محطة "شاحن أخضر" في مختلف أنحاء الإمارة، ما يدعم النمو المطرد الذي تشهده الإمارة في تبنّي المركبات الكهربائية، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة دعم التنقل الأخضر وتحقيق أهداف دبي في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتحدث معالي الطاير عن مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي تم تصميمه للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيضم المبنى تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 1000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في المبنى لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

كما تطرق معالي الطاير للنتائج التي حققتها الهيئة وتجاوزت إنجازات الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى 4.6% مقارنة مع نحو 15% في أمريكا الشمالية، كما حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 0.94 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وتقدم الوفد بالشكر والامتنان لمعالي سعيد محمد الطاير على جهوده المتميزة ودعمه الفاعل لقضايا السكان والتنمية في الوطن العربي. وأشادوا بدور معاليه في تعزيز الوعي بقضايا التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة تنفيذ خطة عمل منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى دعم البرلمانيين العرب في أداء دورهم التشريعي والرقابي في مجالات السكان والتنمية. وتشمل الخطة توفير المعلومات اللازمة، وعقد الدورات التدريبية، وجلسات النقاش الحوارية، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

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