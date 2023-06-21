دبي، الإمارات العربية المتحدة،استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من نادي سفراء هونغ كونغ برئاسة سعادة جيفري لام، الشريك المؤسس ومدير نادي سفراء هونغ كونغ عضو المجلس التشريعي والتنفيذي لمجلس محافظي منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، وباتريك تسانغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "تسانغ" ونادي سفراء هونغ كونغ، في زيارة هدفت لتوثيق التعاون مع الهيئة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية والممارسات في مجال تقنيات المدن الذكية ، وإنترنت الأشياء (IoT)، والخدمات اللوجستية الذكية، والبيانات الضخمة، والروبوتات والطاقة المتجددة والنظيفة، وسلسلة التوريد والشركات الناشئة. وضم الوفد 15 من رواد الأعمال في مجال تقنيات المدن الذكية.

ناقش معالي الطاير خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، لا سيما في التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة والنظيفة وتخزين الطاقة والشبكات الذكية والمياه، إضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمياه والبنية التحتية.

واستعرض معالي الطاير أمام الوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف القطاعات، متحدثاً عن أبرز النجاحات التي حققتها دبي في مجالات الاستدامة ترسيخاً لمكانتها كعاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، ونموذج عالمي في التحول الأخضر وحماية البيئة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال مشروعات رائدة في الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة وغيرها، عبر خطط واستراتيجيات رائدة أبرزها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأشاد أعضاء نادي سفراء هونغ كونغ بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة وأعربوا عن اهتمامهم بالتعاون في المشاريع التي تعزز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما ناقشوا إمكانية تبادل المعرفة وبناء القدرات بين الجهتين وتعزيز العلاقة بين دبي وهونغ كونغ والعمل معًا على المبادرات التي تساهم في مستقبل مستدام.

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