دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار الزيارات التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لهيئة كهرباء ومياه دبي، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعادة ليو تشنج جي، نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز أطر التعاون في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.

ورحب معالي الطاير في بداية اللقاء بزيارة نائب القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، مثمناً أهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي توفر بنية تحتية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية والكفاءة، لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، وبما يدعم رؤية الهيئة في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبحث معالي الطاير ونائب القنصل العام لجمهورية الصين فرص التعاون بين الهيئة والشركات الصينية في عدة مجالات من بينها إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.

وتتعاون هيئة كهرباء ومياه دبي مع عدد من الشركات الصينية في المجالات المتعلقة بالطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة، وقد عززت دبي مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

يشار إلى أن عدداً من الشركات الصينية الكبرى تشارك في المشاريع التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وخاصة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

من جانبه أشاد سعادة ليو تشنج جي بالتعاون المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي.

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