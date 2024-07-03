دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية حول العالم لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي، استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور راغوناثان رانجاسوامي، عميد التعاون العالمي في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس، الذي يعد أحد المؤسسات الهندسية الرائدة والمتميزة في جمهورية الهند في المجالين الأكاديمي والبحثي، إضافة إلى مشاركاته العالمية. وحضر الاجتماع المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة.

ناقش الاجتماع الشراكة الاستراتيجية وسبل التعاون بين الهيئة ومؤسسة أبحاث المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس (IITMRF)، لا سيما في مجالات البحوث والتطوير، والابتكار، وتبادل المعارف والخبرات، والمشاريع البحثية المشتركة لتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعي الطاقة والمياه.

وأكد معالي الطاير أهمية الشراكات الأكاديمية في مجالات عمل الهيئة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور التقني، مشيراً إلى التزام الهيئة بدعم رؤية دبي الهادفة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة من خلال التعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة مثل المعهد الهندي للتكنولوجيا في مدراس، للاستفادة من أحدث الأبحاث والخبرات لتعزيز عمليات وخدمات الهيئة.

من جانبه، أعرب الدكتور رانجاسوامي عن رغبته في تعزيز أطر التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وأشاد بإنجازات الهيئة ومبادراتها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وإدارة المياه.

#بياناتحكومية

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