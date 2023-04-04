دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة / كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين الشقيقة، على رأس وفد رفيع من الهيئة.

وقد حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

استعرض معالي سعيد محمد الطاير أمام الوفد البحريني الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها، مؤكداً على التزام الهيئة الراسخ بتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في جميع المجالات.

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050، حيث يأتي مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، "، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، ترجمة لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الاستدامة وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر . وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

وتحدث معالي الطاير عن أهم مكونات مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومراحل إنجازه وأهدافه الاستراتيجية، منوهاً بأنه تم بنجاح استكمال المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات عام 2013، وتم تشغيل المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات في شهر مارس من عام 2017 كما تم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) بالكامل في نوفمبر 2020. وتعتبر المرحلة الرابعة من المجمع بقدرة 950 ميجاوات وفق نظام المنتج المستقل أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتتميز بأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً. وعند اكتمالها، ستكون المرحلة الرابعة أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

كما تم تشغيل 600 ميجاوات المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميجاوات (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية)، وجاري العمل على إنجاز باقي المشاريع. وتم الإعلان عن المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميجاوات (بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية) وسيتم تشغيلها على مراحل.

وقد وضعت الهيئة معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار الطاقة الشمسية (5.6 سنت / كيلووات ساعة للمرحلة الثانية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في 2015 و2.99 سنت / كيلووات ساعة للمرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في 2016) و7.3 سنت لكل كيلووات ساعة للمرحلة الرابعة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات، وهو السعر الأدنى عالمياً بنظام المنتج المستقل.

وتحدث معاليه عن مؤشرات الأداء حيث واصلت نتائج الهيئة خلال العام 2022 تفوقها على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2%، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5%. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام. وحقق قطاع الإنتاج في الهيئة الريادة العالمية في مجال التشغيل والأداء للمحطات التي تعمل بنظام الإنتاج المزدوج للكهرباء والمياه، حيث بلغت نسبة الاستخدام الأمثل للوقود 90%، وهي ضمن النسب الأعلى عالمياً.

بدوره أكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين على أن المملكة تضع مستقبل الطاقة النظيفة وتنمية الموارد والاستدامة ضمن أعلى سلم أولوياتها، وقد جاءت الزيارة الى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لأجل تعزيز سبل التعاون والاطلاع على التجارب الناجحة للدولة الشقيقة التي مرت بها مختلف المشاريع والمبادرات ذات العلاقة بالرؤى المستقبلية للمنطقة في مجالات الطاقة واستعراض المبادرات التي تقوم بها الهيئة لتحقيق الاستدامة كجزء من رؤيتها، مؤكداً على التزام الهيئة الراسخ بالرؤى والأهداف المستقبلية.

وأشار سعادته الى أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع جهودا لتوفير كل ما يمهد الطريق أمام استخدامات الطاقة الشمسية النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على التقليل من التكلفة الإنتاجية. واستعرض خطة مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة وهي من أبرز مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودور المملكة الفاعل في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية في قطاع الطاقة النظيفة.

وتقدم سعادته بالشكر الجزيل لجميع القائمين على حسن الاستقبال والوفادة على رأسهم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وما حظي به من تعاون من قبل الجميع خلال زيارته متمنيا التوفيق والسداد والمزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات.

وقام الوفد البحريني بزيارة إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث اطّلع أعضاء الوفد على أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة المستخدمة في مشاريع المجمع.

#بياناتحكومية

- انتهى -