دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة سعيد النظري، أمين عام لجنة نوابغ العرب، والبروﻓﻴﺴﻮر علي اﻟﻤﻠﻜﺎوي، ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻟﻠﻤﺒﺎني الخضراء واﻟﻤﺪن، والذي له إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻛﺒيرة في ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎني اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺤﺎﻛﺎة اﻷداء اﻟﺒﻴئي. وهدفت الزيارة إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال المباني الخضراء والاستدامة، واطلاع معالي الطاير على نشاطات لجنة نوابغ العرب.

وأشار معالي الطاير خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعتبر من أوائل الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وأوضح معاليه أنه تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تدعم المباني الخضراء التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خطة دبي الطموحة للثلاثين عاماً القادمة لتحقيق الحياد الكربوني وصفرية الانبعاثات الكربونية، والتي تتضمن برامج وآليات تشمل قطاع الطاقة والمياه، وقطاع النقل، والصناعة، والمباني، والنفايات، كما تتضمن الخطة الممكنات والنظم والبحوث والتطوير.

ومن جانبه قال سعادة سعيد النظري: "تهدف مبادرة نوابغ العرب إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استئناف الحضارة العربية، بما تشكله من حراك علمي كبير في العالم العربي، بالإضافة إلى إشراك النوابغ وألمع عقول العالم العربي، في عمل المؤسسات الحكومية، وعقد شراكات استراتيجية، بهدف تعزيز الأثر المعرفي فيما يخص الأبحاث، والابتكارات، والإبداعات، بما يساهم في تحقيق رؤية المبادرة."

وتتعاون الهيئة مع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، لدعم دورها الجوهري في نجاح دبي بتحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 19% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2010، بما يدعم جهود تحقيق أهداف استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، تماشيًا مع جهود دولة الإمارات للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ولدى الهيئة حالياً سبعة مبان خضراء حاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) تشمل: المبنى المستدام في القوز، أول مبنى حكومي مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مبنى حكومي في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء وفق مقياس المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، و"مركز الابتكار" و"مركز البحوث والتطوير" في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الشبكة الذكية، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الروية، وجامع الريان في حتا.

#بياناتحكومية

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