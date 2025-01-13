دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، للتباحث في مشاريع ومبادرات الهيئة المبتكرة وأحدث تطوراتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. وأكد الاجتماع الرؤية المشتركة بين الطرفين لبناء مستقبل مستدام، والتزامهما بدفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وأهمية توظيف التقنيات الأمريكية المتقدمة والمبادرات الاستراتيجية للهيئة لتحقيق تقدم كبير في أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع فريد عزيز، مسؤول تجاري أول؛ ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز؛ والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

واستعرض معالي الطاير الاستراتيجيات الطموحة للهيئة، والتي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، كما أكَّد حرص إمارة دبي على تسخير التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والرقمنة وأحدث الابتكارات لتعزيز بنيتها التحتية عالمية المستوى وفق أعلى معايير الموثوقية والكفاءة والتوافرية.

وسلَّط معاليه الضوء على مشاريع الهيئة الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وعند اكتماله، سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتطرق معالي الطاير لاستثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة في المجمع مثل مشروع التخزين الحراري للطاقة الشمسية المركزة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يُنتج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

كما تناول معاليه مشاريع ومبادرات أخرى مثل برنامج "سبيس دي" للفضاء، الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية في تحسين خدمات الهيئة، ومشاريع الشبكة الذكية والعدادات الذكية، ومشاريع الهيئة في مجمع حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وفق نظام المنتج المستقل للمياه، والتعاون مع الجامعات الأمريكية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي لتطوير الكفاءات، إضافة إلى التعاون مع الشركات الأمريكية الرائدة مثل مايكروسوفت، و "إس إيه بي"، و"آي بي إم"، و"أوبن إيه آي" لدعم التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة والحد من الهدر.

وفي إطار الأداء التشغيلي المتميز، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي في مجالات عملها، وفقاً لدراسة قام بها مؤخراً استشاري عالمي متخصص، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2.0% مقارنة بـ 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة بـ 15% في أمريكا الشمالية. كما سجلت دبي رقماً قياسياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك عند 1.06 دقيقة سنوياً مقارنة بـ 15 دقيقة في أوروبا.

ومن جانبه، أشاد سعادة روبرت رينز بالمبادرات الرائدة التي تنفذها الهيئة وأعرب عن اهتمامه باستكشاف المزيد من فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه. وأكد الاجتماع تواؤم استراتيجيات الاستدامة والمحافظة على البيئة التي تتبناها الهيئة مع الجهود العالمية لبناء مستقبل أخضر.

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