دبي، الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، لبحث سبل التعاون في تعزيز مبادرات الطاقة المستدامة وحلول الطاقة النظيفة لقطاع الطيران في دبي. وخلال الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما برؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستقبل مستدام، وناقشا دمج مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في عمليات مطارات دبي.

وقال معالي الطاير: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، نحرص على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة التي تشاركنا نفس الرؤية لتحقيق الاستدامة البيئية والوصول إلى الحياد الكربوني. وسيسهم تعاوننا مع مطارات دبي في تعزيز الجهود لدمج الطاقة المتجددة في مجالات قطاع الطيران وتحسين كفاءة الطاقة في أحد أكثر المطارات ازدحاماً على مستوى العالم."

وأكد معالي الطاير أن دبي تمضي بخطى حثيثة نحو تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، والتي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ومن المتوقع تجاوز هدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 25% من بحلول عام 2030.

وسلط معالي الطاير الضوء على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المستمرة في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال مشاريع رائدة في مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 2,860 ميجاوات، وتبلغ قدرة المشاريع قيد الإنشاء 1,800 ميجاوات، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع إلى أكثر من 4,660 ميجاوات بحلول عام 2026 مع اكتمال المرحلة السادسة من المشروع، ما سيسهم في تحقيق هدف الهيئة بتوفير حوالي 27% من احتياجات الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

وشدد معاليه على أهمية تبني استراتيجيات الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع الطيران لدعم الأهداف الطموحة للاستدامة في دبي.

من جانبه، سلط بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، الضوء على الأهداف طويلة المدى لمطارات دبي في مجال الاستدامة، والتي تتضمن مبادرات لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وبما يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف غريفيث: "تُعد شراكتنا مع هية كهرباء ومياه دبي جزءاً أساسياً من هذه المسيرة الهادفة للتركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة في عملياتنا مما يسهم في تقليل بصمتنا البيئية، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة. هدفنا بناء مستقبل تتكامل فيه الاستدامة والابتكار."

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