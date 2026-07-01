دبي، الإمارات العربية المتحدة، بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مع خوسيه لويس مانزاناريس أباسولو، الرئيس التنفيذي لشركة أييسا الهندسية العالمية، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية، بما يدعم رؤية دبي للاستدامة وخارطة طريقها للتحول في قطاع الطاقة.

واستعرض معالي الطاير أبرز مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، التي تسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء والمياه في الإمارة وفق أعلى المعايير العالمية. كما سلط معاليه الضوء على خبرات الهيئة الواسعة والراسخة في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعي الطاقة والمياه، بدءاً من الإنتاج والنقل، وصولاً إلى الإدارة المتكاملة للمشاريع.

وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لقطاع الخدمات، ترتكز إلى أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً. كما أبرز معاليه نهج الهيئة المستقبلي في توظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطاقة المستدامة ونموذجاً للمدن الجاهزة للمستقبل.

من جانبه، استعرض مانزاناريس الحضور العالمي لشركة أييسا الهندسية، التي تصنف ضمن أكبر 50 شركة هندسية على مستوى العالم، وتحظى بمكانة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة في خدمات تقنيات المعلومات والتحول الرقمي.

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