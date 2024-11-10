دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لارا بورو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكونوميست العالمية، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين المؤسستين. ويمثل الاجتماع بداية الجهود الرامية إلى إبرام علاقات تعاون طويلة الأمد وبحث الشراكات الاستراتيجية التي يمكن أن تدعم أهداف التنمية المستدامة الطموحة في دبي. ويسلط الاجتماع الضوء على الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً في ابتكارات الطاقة النظيفة، ويمهد الطريق للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على المؤسستين ويسهم في تعزيز الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

خلال اللقاء، أكد معالي الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة في ظل رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمنصة رائدة على مستوى العالم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر. واستعرض معاليه الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة لتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، حيث تنفذ الهيئة مشاريع مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة جعلت من دبي نموذجاً يحتذى للعمل المناخي.

كما سلط معالي الطاير الضوء على المبادرات والمشاريع الرائدة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد على مستوى العالم باستثمارات تزيد عن 50 مليار درهم. وبحلول عام 2030، ستتجاوز القدرة الإنتاجية للمجمع 5000 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وعند اكتماله، سيسهم في تقليل الانبعاثات بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.

كما تحدث معالي الطاير عن مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، الذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيعتمد مبنى "الشراع" على تقنيات متطورة تشمل إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أحدث حلول الطاقة المتجددة بما في ذلك الألواح الكهروضوئية المدمجة في المبنى والألواح الشمسية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها 5 ميجاوات، بما يضمن تحقيق المبنى صفرية الطاقة.

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكونوميست العالمية بإنجازات دبي وريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في مشاريع الاستدامة، مشيرة إلى أن مجموعة الإيكونوميست حريصة على دعم رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المبادرات الإعلامية الاستراتيجية والريادة الفكرية التي تتوافق مع أهداف الاقتصاد الأخضر في دبي.

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