دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية تبني الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية ومحركاً أساسياً لضمان التطوير المستمر. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات "أسبوع الابتكار" في هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار بنسخته العاشرة (الإمارات تبتكر2025).

وشدد معالي سعيد محمد الطاير على أن فعاليات "الإمارات تبتكر" نجحت في نشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن "أسبوع الابتكار" الذي تنظمه الهيئة يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات التي حقَّقتها في مسيرة التحول الرقمي ومساعيها لتعزيز الكفاءة وتعزيز الوصول إلى الحياد الكربوني.

وقال معالي الطاير: "في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تفوَّقت دولة الإمارات العربية المتحدة في تبنّي مفهوم الابتكار وتسخيره لبناء مستقبلٍ مزدهر ومستدام، من خلال تحويل التحديات إلى فرص واعدة وتطوير حلول مستقبلية بسواعد المبدعين من أبناء الوطن. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نتبنى الابتكار نهجاً مؤسسياً ومحركاً أساسياً للتطوير المستمر، ونوفر بيئة محفزة للإبداع والابتكار ساعدت على صقل مهارات الموظفين وتشجيعهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم، واستكشاف مساراتٍ جديدة للابتكار في مختلف مجالات عمل الهيئة، ما أسهم في الوصول بعملياتنا وخدماتنا إلى أعلى المستويات العالمية وترسيخ مكانة الهيئة كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم."

ويتضمن "أسبوع الابتكار" معرضاً يضم أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً في المبنى الرئيس، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات في مختلف فروع الهيئة. كما تنظم الهيئة مؤتمر "آفاق المستقبل" بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية. إلى جانب ذلك، تنظم الهيئة نحو 40 ورشة عمل حضورية وافتراضية للموظفين وطلاب المدارس لتعزيز مشاركتهم في تصميم واستشراف وصناعة المستقبل المستدام.

مشاريع مبتكرة

تسهم المشاريع المبتكرة التي تعرضها هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتوظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة ومن بين هذه المشروعات:

الإدارة الذكية للطاقة: أنظمة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحسين استهلاك الطاقة في المباني .

الإدارة الذكية لمولدات الديزل المتنقلة: استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة ومراقبة مولدات الديزل المتحركة بكفاءة وتقليل الأعطال .

رقمنة مراقبة الأصول والتحليلات: توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين العمليات التشغيلية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار: مبادرة لإنتاج قطع الغيار داخلياً باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل التكاليف وتسريع التسليم .

نظام إدارة المفاتيح الذكي: نظام رقمي يتيح وصولاً آمناً للمهندسين إلى محطات النقل دون الحاجة إلى طرف خارجي.

التقنيات الرقمية الإحلالية: روبوت ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لاسترجاع المعلومات وتحليل المحتوى وتعزيز الإنتاجية .

الإصلاح الذكي والفوري للتسريبات: روبوتات ذكية لإصلاح تسريبات الأنابيب دون الحاجة إلى الحفر، مما يقلل التكاليف .

مراقبة جودة المياه عبر الإنترنت ( MaiQ ): منصة وجهاز تحليل جودة المياه بالطاقة الشمسية لمراقبة جودة المياه في الزمن الفعلي .

): منصة وجهاز تحليل جودة المياه بالطاقة الشمسية لمراقبة جودة المياه في الزمن الفعلي محاكي النموذج الهيدروليكي: أداة رقمية لتحليل تدفق المياه والضغط، مما يساعد في تحسين إدارة شبكات المياه .

تطبيقات مسجل البيانات: أجهزة موزعة في شبكة المياه لمراقبة التدفق والضغط، مما يساعد على كشف التسريبات بسرعة .

إشعار باستهلاك مرتفع للكهرباء: تندرج هذه الخدمة ضمن مبادرة "الحياة الذكية" التي تهدف إلى تحسين أنماط الاستهلاك، حيث يتم إرسال إشعارات فورية للمتعامل في حال حدوث تغيير في أنماط الاستهلاك، ما يتيح له تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي": يعرّف الجمهور بالقمرين الاصطناعيين النانويين اللتين أطلقتها الهيئة: "ديوا سات-1" و"ديوا سات-2" عبر الواقع الافتراضي، ويتيح تجربة غرفة التحكم بالمحطة الأرضية.

منصة التوجهات المستقبلية: توفر لوحات بيانات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الاتجاهات المستقبلية وضمان اتخاذ قرارات أفضل .

منصة الإشارات المستقبلية: أداةً لتصميم المستقبل، وتتيح للموظفين التعرف على الإشارات وتسجيلها، التي قد تتحول إلى مبادرات استراتيجية .

أتمتة تقرير الموجات المستقبلية: أداة ذكية لجمع وتحليل الاتجاهات الناشئة، بما في ذلك تحليل السوق والمهارات المطلوبة .

منصة إدارة أنشطة الموقع: منصة موحدة للمقاولين لإدارة عمليات البناء، بما في ذلك تصاريح العمل والفحوصات الميدانية .

لوحة صوت المتعامل: منصة تساعد الهيئة في جمع وتحليل وتفسير ملاحظات وأفكار المتعاملين الواردة عبر جميع قنوات الهيئة بطريقة منظمة ومرئية، بهدف تحسين وتعزيز تجربة المتعاملين.

صندوق المواهب "إنفنتو " : أداة تعليمية تفاعلية لتعزيز المهارات الهندسية لدى الطلاب من خلال بناء ألعاب حقيقية .

: أداة تعليمية تفاعلية لتعزيز المهارات الهندسية لدى الطلاب من خلال بناء ألعاب حقيقية روبوتات مكتبات الهيئة: روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح البحث الصوتي عن الكتب وتوجيه المستخدمين لمواقعها في الوقت الفعلي .

-انتهى-

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