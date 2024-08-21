دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والمياه، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه القطاعات.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات الصينية، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة بما يدعم أهداف دبي في مجال الطاقة النظيفة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أفضل الممارسات والفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والبنية التحتية للشبكة الذكية وغيرها. وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بتسريع التحول في مجال الطاقة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الشركات الصينية في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة وأبرزها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

وأشار معالي الطاير إلى تعاون الهيئة مع عدد من كبرى الشركات الصينية في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تشارك العديد من الشركات الصينية الكبرى في مشاريع الهيئة، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومجمع حصيان لإنتاج الطاقة، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة.

من جهتها، أثنت سعادة أو بوكيان على الإنجازات التي حققتها دبي في مجال التنمية المستدامة، ودور هيئة كهرباء ومياه دبي في قيادة التحول إلى الطاقة النظيفة في الإمارة، مؤكدة التزام جمهورية الصين الشعبية بدعم أهداف دبي في مجال الطاقة والمياه، وتعزيز التعاون مع الهيئة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

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