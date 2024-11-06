دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، السيناتور ينس كيرستان، وزير البيئة والطاقة والمناخ والزراعة في مدينة هامبورغ الألمانية. ويأتي اللقاء، الذي عُقد في المبنى الرئيس للهيئة، في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز شراكات عالمية تدعم الاستدامة والطاقة المتجددة والعمل المناخي.

ركز الاجتماع على سبل التعاون المحتملة بين مدينتي دبي وهامبورغ لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، والتصدي لتغير المناخ، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية. وأكد الطرفان أهمية تبادل المعارف والخبرات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

وسلط معالي الطاير الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وتؤدي الهيئة دوراً رائداً في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال مشاريعها الرائدة لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم ريادة دولة الإمارات عالمياً في العمل المناخي.

وتحدث معالي الطاير حول مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستخدام الألواح الكهروضوئية وتقنية الطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم المشروع في تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.

وتطرق معاليه إلى تحقيق الهيئة ريادة غير مسبوقة بين المؤسسات الخدماتية في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم، حيث جاءت الهيئة في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي في مجالات عملها، وفقاً لدراسة أجراها مؤخراً استشاري عالمي متخصص. وفي عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع حوالي 15% في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع حوالي 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

كما تحدث معاليه عن مبنى الشراع، المبنى الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي والذي سيكون أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم. وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء.. وسيعتمد مبنى "الشراع" على أحدث التقنيات بما في ذلك إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي. ويضم المبنى أكثر من 1,000 متر مربع من اللوحات الكهروضوئية المدمجة في واجهة المبنى، إضافةً إلى نحو 2,000 متر مربع من الجُنيحات الزجاجية ومُجّمِعات الألياف البصرية، والألواح الكهروضوئية المظللة والأشجار الشمسية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية مجتمعة عند الانتهاء من تنفيذها 5 ميجاوات، مما سيضمن بلوغ المقر الجديد أهدافه الصفرية الصافية.

وأكد معالي الطاير أهمية الحوار البنّاء مع وزير البيئة والطاقة والمناخ والزراعة في هامبورغ، حيث تتوافق رؤيته لمدينة هامبورغ مع استراتيجية دبي لمستقبل مستدام. وتبرز هذه التوافقات والتعاون الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الحياد الكربوني وابتكار حلول فعالة تدعم الاستدامة والابتكار.

من جهته، سلط السيناتور كيرستان الضوء على التقدم والطموحات التي حققتها هامبورغ في مجالات الطاقة المستدامة والسياسات البيئية، مؤكداً التزام المدينة ببناء مستقبل مرن ومنخفض الكربون، كما أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته دبي في مجال الطاقة النظيفة، مثنياً على المشاريع الريادية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، ودور دبي القيادي في تبني الطاقة المتجددة، معبراً عن تطلعه للتعاون المستقبلي الذي يعود بالنفع على كل من دبي وهامبورغ.

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