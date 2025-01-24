دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما الأميركية، خلال زيارة ركزت على تعزيز الشراكات العالمية لتعزيز الاستدامة والطاقة المتجددة. وتناولت المحادثات إمكانية التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وأوكلاهوما بهدف تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء وتبادل أفضل الممارسات في مجال الاستدامة البيئية.

وتحدث معالي الطاير عن رؤية دبي للاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والحلول المبتكرة الرائدة لمستقبل مستدام من خلال أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للاقتصاد الأخضر.

واستعرض معالي الطاير مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة والمبتكرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل القدرة الإجمالية للمجمع إلى ما يزيد عن 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ومبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي. وتم تصميم المبنى للحصول على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ومعايير نظام (WELL) الذهبي العالمي للمباني الخضراء. وسيضم المبنى تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الكبيرة والمفتوحة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب أكثر من 1000 متر مربع من الألواح الكهروضوئية المدمجة في المبنى لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وسلّط الطاير الضوء على إنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي الاستثنائية في قطاعي الطاقة والمياه، حيث جاءت الهيئة في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسي في مجالات عملها، وفقاً لدراسة أجراها مؤخراً استشاري عالمي متخصص.

وقد أشاد سعادة حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت بالخطوات الكبيرة التي قطعتها دبي في مجال الطاقة الخضراء، وبالمبادرات التحويلية التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي.

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