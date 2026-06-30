الهند تستقطب الاستثمارات من الهنود غير المقيمين عبر قناة الهنود غير المقيمين بالعملات الأجنبية (FCNR) مع وصول ودائع الهنود غير المقيمين إلى ما يقارب 166 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 33.7 مليار دولار أمريكي عبر حسابات الـ (FCNR).

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند تعد من بين أقوى الشراكات وأكثرها ديناميكية في العالم؛ وهي شراكة تقوم على التجارة والاستثمار، فضلاً عن القيم المشتركة والاحترام المتبادل والمساهمات الاستثنائية التي تقدمها الجالية الهندية في مختلف جوانب الحياة في دولة الإمارات. جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان: "قصة العودة: المسار المرن" الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI).

وقد تم تنظيم هذا المؤتمر، الذي حضره أكثر من 700 عضو من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وزوجاتهم، للاحتفال بيوم المحاسبين القانونيين الثامن والسبعين الذي يتم إحياؤه في الأول من يوليو من كل عام، حيث يصادف هذا اليوم ذكرى تأسيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) عام 1949.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي: "إن موضوع هذه الأمسية — ’مسار المرونة: قصة النهوض مجدداً‘ — هو موضوع مهم وجاء في وقته تماماً. فالمرونة هي صفة يثمنها الجميع وهي ضرورية لكل مسعى ناجح؛ وهي أمر يجب على كل أمة أن تغرسه. وفي الوقت نفسه، فإن القدرة على النهوض مجدداً تبدأ بالثقة: الثقة في أنفسنا، وفي بعضنا البعض، وفي مؤسساتنا، وفي المستقبل".

وأضاف معاليه: "تشمل المرونة القدرة على إدارة المخاطر والتنقل بنجاح وسط الظروف غير المتوقعة. كما تنطوي على اتخاذ قرارات حكيمة تحت الضغط والحفاظ على الثقة حتى في ظل عدم اليقين. وتُبنى المرونة من خلال الانضباط، والإعداد الشامل، والحكم السليم، والتعلم من الخبرات، والالتزام الراسخ بفعل ما هو صحيح.

تجسد دولة الإمارات هذه القيم كل يوم، بما في ذلك خلال الفترة الأخيرة التي اتسمت بالصراعات الإقليمية وحالة عدم اليقين. لقد ظلت قيادتنا هادئة، ومؤسساتنا قوية، واقتصادنا واثقاً، في حين وقف شعبنا معاً في وحدة لافتة. لقد شهد العالم ما كنا نعرفه دائماً: وهو أن دولة الإمارات أمة يحددها التصميم، والإنجاز، والثقة في قدرتها على التغلب على جميع التحديات".

وأكد الشيخ نهيان أن مرونة دولة الإمارات لم تأتِ بمحض الصدفة؛ بل بُنيت على مدى عقود من خلال القيادة الحكيمة، والاستثمار في الإنسان، وتأسيس مؤسسات قوية.

وقال معاليه: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل تعزيز السلام والكرامة والفرص والازدهار لكل من يعيش ويعمل في البلاد. وتحت توجيهه ودعمه، عززت دولة الإمارات قدرتها على الاستجابة لمختلف التطورات الإقليمية والعالمية، ورسخت مكانتها المرموقة على الساحة الدولية".

وأضاف أن دبي تستمد رؤيتها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ساهم التزامه بالابتكار وتطوير رأس المال البشري في تحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للأعمال والفرص.

وشدد معاليه قائلاً: "إن قادة دولة الإمارات، من خلال أفعالهم وإنجازاتهم، يضربون نموذجاً ريادياً في بناء مجتمع يحدده السلام والتسامح والازدهار، مع ترسيخ المرونة والقوة كخصائص أساسية لدولة الإمارات".

وتابع: "إن العلاقة بين الهند ودولة الإمارات هي واحدة من أقوى الشراكات وأكثرها ديناميكية في العالم. وهي مبنية على التجارة والاستثمار، وكذلك على القيم المشتركة، والاحترام المتبادل، والمساهمات الاستثنائية التي تقدمها الجالية الهندية في مختلف جوانب الحياة في بلدنا.

ويحتل المحاسبون القانونيون مكانة بارزة في هذه الشراكة. فالمحاسبة هي لغة الأعمال، وأنتم مؤتمنون على تسجيل الأداء المالي وتعزيز الثقة الضرورية لنجاح الشركات والمستثمرين والاقتصاديات الوطنية.

وفي الوقت الذي تعملون فيه على ترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها، يجب عليكم أيضاً التعامل مع التغييرات المتسارعة التي تحول مهنتكم. فالذكاء الاصطناعي سيقوم بشكل متزايد بأتمتة المهام المحاسبية الروتينية، في حين تستمر الاستدامة والتمويل الرقمي في إعادة تشكيل مشهد الأعمال. ومع ذلك، فإنني أومن بأن هذه التقنيات لن تحل محل الحكمة أو النزاهة أو المسؤولية المهنية أو القدرة على إلهام الثقة؛ بل إن هذه القيم ستصبح أكثر أهمية في السنوات القادمة.

كما يمثل هذا التجمع مناسبة عائلية — وهو أمر يحمل أهمية خاصة خلال ’عام المجتمع‘. فالعائلات القوية تبني مجتمعات قوية، وتلعب مهنتكم دوراً حيوياً في مساعدة العائلات ورواد الأعمال والشركات على التخطيط للمستقبل بثقة".

وفي ختام كلمته، قال الشيخ نهيان: "أود أن أشيد بفرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) لدوره في تعزيز المعرفة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وخدمة المجتمع. كما أثمن جهودكم في تعزيز روابط الصداقة الدائمة بين الهند ودولة الإمارات. وأشجعكم على الاستمرار في الالتزام بأعلى المعايير المهنية، وإثراء المجتمعات التي تخدمونها، وإلهام الأجيال القادمة من خلال نزاهتكم ومرونتكم والتزامكم بالتميز".

ومن جانبه، قال المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، إن المحاسبين القانونيين يلعبون دوراً مهماً للغاية في بناء الثقة بالشركات والاقتصاد. وأضاف: "مثل الطبيب الذي يفحص الصحة، فإننا نفحص الصحة المالية لشركة أو مؤسسة أو منشأة أو اقتصاد دولة، ونضمن بقاء المؤسسة مرنة وسليمة مالياً".

وتابع: "عندما تضرب الشدائد مؤسسة ما، فإن الانضباط السليم يساعدها على العودة، وتعتمد الشركات على مهنية المحاسبين القانونيين للعودة والبقاء مرنة. وبهذه الطريقة، نساهم في ضمان الصحة المالية للقطاعين العام والخاص، ويجب علينا جميعاً أن نفخر بمساهمتنا".

ووفقاً للمحاسب القانوني أرون سينغ، عضو مجلس الشيوخ — الغرفة العليا في البرلمان الهندي — فإن الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تركز على النمو الشامل.

وقال: "من خلال مبادرات ’الهند الرقمية‘، و’صنع في الهند‘، و’الهند الناشئة‘، والذكاء الاصطناعي والابتكار، تعمل الحكومة على نمو الاقتصاد الهندي. لقد كانت الهند باستمرار الدولة الأسرع نمواً في العالم على مدى السنوات الأربع المتتالية الماضية — وهو ما يعكس مرونتنا، بعد عودة ملحوظة من جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من الأزمة الإقليمية في غرب آسيا، ربما غادر بعض الأشخاص دولة الإمارات، لكن الهنود، وخاصة المحاسبين القانونيين الهنود، لم يتخلوا أبداً عن دولة الإمارات. لقد ظلوا راسخين في دولة الإمارات، داعمين للمرونة الوطنية للدولة — على الرغم من الظروف الصعبة. وهذا يتحدث الكثير عن شخصيتهم وتوافقهم مع دولة الإمارات".

وقال المحاسب القانوني أميت خيتان، نائب رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): "نحن نصنع الثقة، فالشركات والاقتصادات لا تنمو بدون ثقة. والمستثمرون لا يستثمرون بدون ثقة. إنك تعود من الشدائد عندما يصبح هدفك أكبر من مشاكلك".

وتتطلع الهند إلى جذب مشاركة أكبر من الهنود في الخارج في قصة نموها من خلال تشجيع الهنود غير المقيمين (NRIs) على استثمار المزيد عبر حسابات الهنود غير المقيمين بالعملات الأجنبية (FCNR) حيث تصل ودائع الهنود غير المقيمين إلى ما يقارب 166 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 33.7 مليار دولار أمريكي عبر حسابات الـ FCNR. وقال مسؤولون إن المزيد من الفرص تبرز من التوسع الاقتصادي في الهند، بما في ذلك هيكل إنشاء الثروة المرتبط بحسابات الـ FCNR الذي تم تسليط الضوء عليه حديثاً، واستثمارات الشركات الناشئة، والمشاركة الأوسع في أسواق رأس المال.

وقال الدكتور ديباك ميتال، سفير الهند لدى دولة الإمارات: "تعد الهند اليوم واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم وخامس أكبر اقتصاد، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 4.4 تريليون دولار أمريكي ويصل حجم تجارتها السنوية إلى 1.8 تريليون دولار أمريكي. إن قصة الهند هي قصة عودة ومرونة — لزارعينا و30 مليوناً من الهنود غير المقيمين الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم. وقصة نمو الهند تسترشد بنهج ’الإصلاح، والأداء، والتحول‘.

إن الشراكة بين الإمارات والهند هي أيضاً شراكة عودة ومرونة. فقد تدفقت التجارة بين الإمارات والهند بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي سنوياً على مدى العامين الماضيين، ويمثل الهنود غير المقيمين جسراً بين الاقتصادين ويلعبون دوراً محورياً للغاية في تعزيز هذه العلاقة.

وتقوم الحكومة الهندية بزيادة سقف الاستثمار للهنود غير المقيمين من خلال ودائع حسابات الـ FCNR، ونحن نستعد لربط واجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI) بمنصة الدفع الفوري في دولة الإمارات — ’آني‘ (AANI) — التي تشغلها شركة ’الاتحاد للمدفوعات‘".

وشاركت نجمة بوليوود ماهيما تشودري، الناجية من حادث ومن مرض السرطان، وجهة نظرها حول العودة بعد حادث مأساوي كاد أن ينهي مسيرتها المهنية في عام 2006.

وقالت: "أنت بحاجة إلى أن تكون محاطاً بالأشخاص المناسبين الذين يمكنهم مساعدتك على العودة من الشدائد، وقد تعافيت ونهضت مرتين — الأولى من الحادث في عام 2006 ثم من السرطان في عام 2020"، وأضافت: "أفضل ما في التواجد في دبي هو أنها دولة أجنبية تشعر فيها وكأنك في بيتك. وأيضاً، لا يتعين عليك دفع ضريبة دخل هنا!".

وقالت إن الرعايا الهنود بحاجة إلى التحرر من التبعية للآخرين. وتابعت: "بسبب الخضوع لحكم قوى أجنبية لمدة 300 إلى 400 عام، اعتاد الهنود على العمل لصالح الآخرين، وأن يهيمن عليهم الآخرون — على عكس الأشخاص من الغرب والمناطق الأخرى الذين يبتكرون ويقودون في كل شيء تقريباً ونحن نتبعهم أو نستهلك منتجاتهم".

وأردفت: "لقد حان الوقت للتحرر وأخذ دور قيادي في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا".

ويعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) أكبر هيئة مهنية للمحاسبين القانونيين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 1,000,000 طالب وحوالي 450,000 عضو. ويمتلك المعهد شبكة واسعة تضم خمسة مجالس إقليمية، و176 فرعاً، و54 فرعاً خارجياً، و31 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. ومن بين الـ 54 فرعاً خارجياً، يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) الفرع الأكبر والأكثر حيوية. ومن بين 8,000 محاسب قانوني هندي نشط في القطاع الخاص بدولة الإمارات، يقود حالياً أكثر من 1,400 محاسب الشركات في مناصب عليا.

حول معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)

معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هو هيئة قانونية تأسست بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام 1949 (القانون رقم XXXVIII لعام 1949) لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند. وخلال فترة وجوده الممتدة لـ 77 عاماً، حقق المعهد اعترافاً باعتباره هيئة محاسبية رائدة ليس فقط في البلاد بل وعالمياً أيضاً، لمساهمته في مجالات التعليم، والتطوير المهني، والحفاظ على معايير محاسبية وتدقيق وأخلاقية رفيعة. ويعد المعهد الآن أكبر هيئة محاسبية في العالم بأكمله.

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)

يعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) أكبر مجموعة للمهنيين في مجال المحاسبة، وتضم بعضاً من أقوى الفاعلين في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسس الفرع عام 1982، وهو الفرع الأكبر والأكثر نشاطاً والحائز على جوائز من بين 54 فرعاً خارجياً للمعهد. وقد سجل نمواً هائلاً في العضوية خلال السنوات الأخيرة، ويضم حالياً ما يقارب 3,200 عضو. ويمثل الأعضاء أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

تتمثل رؤيته في المساهمة في تطوير أعضائه كمهنيين عالميين من خلال تسهيل التعلم المستمر والتقدير في المجتمع الأوسع. وتتمثل مهمته في تطوير مهنيين ذوي كفاءات عالمية المستوى.

الموقع الإلكتروني: https://icaidubai.org/

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