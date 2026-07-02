الشارقة، استقبل معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى من جمهورية نيجيريا، في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع آفاق التكامل الأكاديمي والمعرفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم وتطوير المعرفة، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات التشريعية والبحثية، وترسيخ الحوار الدولي القائم على الشراكة وتبادل الخبرات.

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارات في دعم توجه دولة الإمارات نحو الانفتاح على التجارب الدولية المختلفة، وتعزيز التعاون القائم على تبادل المعرفة وبناء علاقات مستدامة بين الشعوب والمؤسسات، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الشراكات يمثل ركيزة أساسية في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الحضور العلمي للدولة على المستوى الدولي.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الزيارات، بما يعزز أواصر الصداقة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ويُرسّخ العلاقات بين الشعوب من خلال الحوار البنّاء والتفاهم المتبادل. كما جرى التأكيد على أهمية توسيع قنوات التواصل بين القيادات والمؤسسات، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات التي تسهم في خدمة التنمية والابتكار، انسجامًا مع نهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم الانفتاح والتعاون الدولي.

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