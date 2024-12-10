ستتضمن لوجيموشن انعقاد ثلاث مؤتمرات رئيسية تشمل كلاً من: مؤتمر سكايلكس وقمة التجارة العالمية والبنية التحتية ومنتدى ترانزموبيليتي والتي ستناقش مجموعة متنوعة من المواضيع، بما فيها التجارة المستدامة والتحول الرقمي وتأثيراته على الأمن السيبراني

تشمل أبرز الفعاليات الإضافية كلاً من: منطقة ابتكار لوجيموشن التي تركز على الشركات الناشئة المبتكرة في مجال الخدمات اللوجستية والتنقل من جميع أنحاء العالم ومنطقة (لوجيكارير)، وهو برنامج مخصص لمدة يومين يركز على رعاية المواهب المستقبلية في القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم رسميًا الدورة الافتتاحية من "لوجيموشن"، الفعالية الجديدة الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية الدولية والتنقل، في مركز دبي التجاري العالمي. ستعرض الفعالية التي تستمر على مدار يومين آخر وأحدث التقنيات والحلول في مختلف أنحاء القطاع مع تقديم جلسات مؤتمرات مفيدة بقيادة نخبة من أبرز خبراء القطاع.

وتتضمن فعالية "لوجيموشن" ثلاث مؤتمرات رئيسية متنوعة تشمل كلاً من: مؤتمر سكايلكس وقمة التجارة العالمية والبنية التحتية ومنتدى ترانزموبيليتي إلى جانب منطقة ابتكار لوجيموشن ومنطقة (لوجيكارير).

تشهد فعالية لوجيموشن مشاركة 63 عارضًا و27 شركة ناشئة مبتكرة وثمانية شركاء داعمين، يمثلون ما مجموعه 98 عارضًا، حيث ستستعرض الدورة الافتتاحية من الفعالية آخر وأحدث الابتكارات في التخزين والخدمات اللوجستية الداخلية وسلاسل التوريد المتكاملة والخدمات اللوجستية والنقل والتنقل الذكي.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق مدير معرض "لوجيموشن: "تعد فعالية لوجيموشن فعالية دولية رائدة، تم إطلاقها لجمع قادة العالم في قطاع التنقل والخدمات اللوجستية تحت سقف واحد، وسيكتسب الحضور رؤى قيمة من قبل أبرز خبراء القطاع، وسيستكشفون أحدث التطورات ويستفيدون من فرص التواصل التي لا مثيل لها، حيث نهدف إلى توفير منصة عالمية مثالية للقطاع بدعم من الشركاء الحكوميين والرعاة والخبراء".

ستناقش قمة التجارة العالمية والبنية التحتية التطور في التجارة العالمية والدور المهم للبنية الأساسية، واستنادًا إلى موضوع "تعزيز الاتصال ودفع عجلة النمو"، ستناقش قمة التجارة العالمية والبنية التحتية موضوع التجارة المستدامة والبنية الأساسية الخضراء، والسياسة التجارية والامتثال التنظيمي والحلول الذكية للتجارة والخدمات اللوجستية في المناطق الحضرية، من بين العديد من المواضيع الأخرى.

ومن بين الشخصيات البارزة التي ستساهم بأفكارها القيادية في المؤتمر كلاً من: سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وعبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة 7 أكس وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة دي إتش إل للشحن العالمي، الإمارات العربية المتحدة

وتحت عنوان "رسم مسار التميز العالمي"، سيبحث مؤتمر سكايلكس في موضوعات حيوية كالابتكارات في قطاعي سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، واستكشاف موضوعات بما في ذلك التوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي في إدارة المخزون، والأتمتة المستقبلية والأمن السيبراني.

تشمل قائمة المتحدثين في مؤتمر سكايلكس كل من: حبيب أحمد نور، أخصائي أول في إدارة مخاطر المشتريات لقسم التميز في المشتريات في أدنوك؛ ومايكل ستوكديل، رئيس مجموعة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية لدى شركة البحر الأحمر الدولية؛ والدكتور مسعود خاكدامان، أستاذ مساعد في إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، في جامعة أبوظبي.

وفي ختام المؤتمرات الرئيسية، سيتناول منتدى ترانزموبيليتي التحديات الأهم في عالم اليوم وسيسلط الضوء على الحلول المتطورة، بدءًا من المدن الذكية إلى التقنيات المستدامة، كما سيستعرض المنتدى نظم النقل المستقبلية التي لا تتميز بالكفاءة والاستدامة فحسب، بل وتدعم أيضًا قطاعي سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية.

ومن بين المتحدثين الذين سيتناولون هذه المواضيع: جوناثان سبير، مستشار سياسة واستراتيجية النقل في شركة أتكينز رياليس؛ وأندريس دي ليون، الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب تي تي؛ ودانتي كلوفر، المدير الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز عمليات الشحن في الاتحاد للطيران.

وتضم فعالية "لوجيموشن" أيضاً منطقة خاصة تركز على الشركات الناشئة المبتكرة في مجال الخدمات اللوجستية والتنقل من جميع أنحاء العالم بدعم من (يونيبرينور) وتضم هذه المنطقة 4 أقسام ستوفر فرصة للشركات الناشئة للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالمعرض.

كما ستركز منطقة (لوجيكارير) على جيل المستقبل من قادة القطاع ومناقشة احتياجات المواهب المتطورة في قطاعات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتنقل، وكيفية مواءمة التطوير المهني مع الاشتراطات الحكومية والسياسات التعليمية لضمان تجهيز القوى العاملة للمستقبل.

في اليوم الأول من مؤتمر لوجيموشن، ستتولى مجموعة لوجيستكس إكزيكيتيف قيادة برنامج لوجيموشن، وسيناقش البرنامج التنوع الاقتصادي وتوطين الوظائف. أما البرنامج في اليوم الثاني، فسوف تقدمه شركة ستوديوم أليانز، مع التركيز على سد الفجوة بين التعليم والمهارات الفنية، ومشاركة التوجهات الرئيسية وإعداد الخريجين لسوق العمل المتطور.

وتضم قائمة شركاء المعرض كلاً من (دي أس في) الشريك الاستراتيجي الرئيسي، ومجموعة بريد الإمارات (7 إكس) الراعي البلاتيني، و(هايبرلوب تي تي) شريك التنقل المستقبلي، و(تراكس) شريك أتمتة المستودعات، و(يانجو روبوتيكس) الراعي الفضي، و(ستير إيه آي) الراعي الفضي، و(أس دبليو باراتوس) الراعي البرونزي، و(استشارات إي أن واي) الراعي البرونزي، و(تاد للخدمات اللوجستية) الراعي البرونزي، و(فيترونيك) الراعي البرونزي.

كما تشمل قائمة الشركاء الحكوميين مجلس الأمن السيبراني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ووزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، أما الشركاء الأكاديميون للفعالية فهم: كليات التقنية العليا والجامعة الوطنية في سنغافورة، إضافة إلى شركة (بي دبليو سي) الشريك المعرفي للمعرض.

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض "لوجيموشن" تنعقد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً في قاعة زعبيل 6 في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://logimotion.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html

نبذة عن معرض لوجيموشن:

لوجيموشن هو المنصة العالمية التي ستغيّر قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل والتنقل. تقام الدورة الأولى منه في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تجمع بين المبتكرين وقادة الفكر وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم في هذه الفعالية الرائدة في عالم الخدمات اللوجستية والتنقل. سيشارك لوجيموشن موقعه مع معرض أوتوميكانيكا دبي، في المدينة الأكثر تقدماً، دبي. وهو المنصة التي تلتقي فيها القيادات البارزة بالشركات المبتكرة لتشكيل مستقبل هذه القطاعات الديناميكية بشكل فعال.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300* شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28* شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 600* مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالاضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لوجيموشن، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي ورلد ميدل إيست، بيوتي ورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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