مطار حمد الدولي يفوز بجائزة "أفضل حل ذكي للعام" بفضل مبادرة "التوأم الرقمي"

الدوحة، قطر : في إطار سعيه الدائم لتعزيز برنامج المطار الذكي، أطلق مطار حمد الدولي مبادرة تكنولوجيا "التوأم الرقمي" المبتكرة، والتي توفر استعراضاَ شاملاً وفورياَ لعمليات المطار عبر واجهة تفاعلية ثلاثية الأبعاد. ويقوم النظام التحليلي لتكنولوجيا التوأم الرقمي بدمج المعلومات الواردة من أنظمة المطار المتعددة وتقديم توصيات ذكية من شأنها أن تسهم في تعزيز الأداء وتحسين العمليات.

وتجمع هذه المبادرة الفريدة بين تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة ومستندة إلى البيانات.

وتفيد تكنولوجيا التوأم الرقمي في إدارة تعارض مرابض الطائرات وتعزيز الاستجابة الفعالة للتنبيهات ورصد سلامة الأصول والمرافق الحيوية للمطارات. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح الاستخدام الفعال للبيانات الصحيحة في الوقت المناسب بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وتقليل وقت تعطل أصول المطار ومرافقه.

ويتزايد إدراك قطاع المطارات عبر العالم للأهمية والإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها تكنولوجيا التوأم الرقمي لدعم وتطوير العمليات التشغيلية الحيوية في المطارات وتحسين كفاءتها. وقد حصدت مبادرة التوأم الرقمي التي أطلقها مطار حمد الدولي جائزة "أفضل حل ذكي للعام"، وذلك خلال حفل جوائز قطر للأعمال الرقمية هذا العام.

وتعليقاً على الجائزة، قال السيد سهيل قدري، نائب أول الرئيس للتكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي: "يتعاون مطار حمد الدولي مع شركة ‘سيتا" SITA في رسم مستقبل صناعة المطارات وذلك باعتباره أحد المطارات القليلة في العالم التي استعانت بتكنولوجيا التوأم الرقمي واختبرت حالات استخدام صعبة، مما يفتح الآفاق أمام حقبة جديدة في كفاءة الأداء.

"وسوف تواصل هذه التكنولوجيا الفريدة من نوعها مسيرة تطورها ونضجها حتى تغير جذرياً طريقة استخدام الفرق التشغيلية بالمطار للمعلومات وطريقة صنع القرار. ويسعدنا أن نكون في طليعة المطارات التي تدخل هذا المسار وأن نسرع من وتيرة الاستعانة بأدوات التكنولوجيا المتطورة، والتي ستعود بالفائدة على المسافرين وشركات الطيران الشريكة وجميع الشركاء الأخرين ".

ومن جانبه، قال السيد هاني الأسعد، رئيس شركة سيتا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا فوز مطار حمد الدولي بجائزة" أفضل حل ذكي للعام". ونفتخر أن تكنولوجيا التوأم الرقمي الخاصة بنا كانت جزءًا من هذا الفوز".

وأضاف الأسعد: "توفر تكنولوجيا التوأم الرقمي إمكانات كبيرة للمطارات الراغبة في تطوير وتحسين عملياتها التشغيلية المعقدة والتي تضم العديد من الشركاء والأصول والأنشطة. وبإنشاء التوأم الرقمي لأحد المطارات، يمكننا رصد ومتابعة كل ما يجري في المطار عبر رؤية شاملة، مما يتيح لمطار حمد الدولي اتخاذ القرارات الأنسب وتحسين العمليات التشغيلية".

وكان قد نال مطار حمد الدولي لقب أفضل مطار في العالم لعام 2022 ضمن جوائز سكاي تراكس العالميّة، ويواصل المطار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 استثماره في التكنولوجيا الحديثة فيما تتزايد أعداد المسافرين الذين يستخدمون المطار بحثاً عن تجربة سلسة وآمنة. وبفضل هذه الجهود الدؤوبة، أصبح مطار حمد الدولي أحد المطارات الرائدة في المنطقة في مجال الاستعانة بالتكنولوجيا العصرية، وذلك في إطار مساعيه الرامية لأن يصبح أحد المطارات العالمية الرائدة في على المستوى الرقمي، وذلك عبر إعادة هيكلة عملياته رقمياً وبأعلى درجات الكفاءة والأمان.

#بياناتحكومية

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مطار حمد الدولي.. بوابة السفر إلى قطر والعالم

مطار حمد الدولي هو وجهة مميزة بحد ذاته فقد تم تصميمه بشكل عصري وفريد لتلبية كافة متطلبات واحتياجات المسافرين من حول العالم.وعلى مساحة مبنى واحد ضخم وشامل يجمع مطار حمد الدولي بين خيارات التسوق لأشهر العلامات التجارية والضيافة العصرية، ومرافق الترفيه والاسترخاء، بالاضافة إلى مجموعة من القطع الفنية النادرة لأشهر الفنانين العالميين الموزعة في مختلف أرجائه.

أحدث مطار حمد الدولي خلال السنوات الماضية تغيّراً جذرياً في مفهوم تجربة السفر، وذلك من خلال ضمان التميز التشغيلي الدائم بالتوازي مع الحفاظ على الأولوية لصحة المسافرين والموظفين وسلامتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تطوير كافة عملياته التشغيلية من خلال توفير أحدث أنظمة تشغيل المطارات، واتخاذ أعلى تدابير السلامة الوقائية المدعومة بأحدث الحلول الذكية المبتكرة، وبالتالي تعزيز ثقة المسافرين وسلامتهم وأمنهم.

يعمل مطار حمد الدولي على تعزيز مكانته باعتباره البوابة المفضلة للمسافرين، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توسعة المطار الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى وتعزيز مزاياه على كافة الأصعدة. وفي إطار رؤيته ليصبح "مطار المستقبل"، فإن توسعة مطار حمد الدولي ستضمن توفير بيئة واسعة من المساحات الخضراء، بالإضافة إلى إضفاء المفاهيم العصرية لمتاجر البيع بالتجزئة والضيافة، وغيرها من معالم الجذب السياحي والمرافق الترفيهية الأخرى. وبصفته المطار الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ™، فإن مطار حمد الدولي على أتم الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

حصل مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز العالمية، حيث أصبح أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بـ"كوفيد-19" في المطارات من قبل سكاي تراكس،كما حصل مطار حمد الدولي على العديد من الجوائز الأخرى من سكاي تراكس بما في ذلك "ثالث أفضل مطار في العالم" و "أفضل مطار في الشرق الأوسط" و "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط".

وتتولى الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إدارة العمليات التجارية والتشغيلية للمطار.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع مطار حمد الدولي www.dohahamadairport.com وتابع آخر مستجدات وأخبار المطار عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به: , و.

حول شركة "سيتا"

تعتبر "سيتا" مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الطيران، وتقدم خدماتها للمطارات وشركات الطيران والحكومات، بما يحقق السلاسة والأمان والاستدامة خلال النقل الجوي.

وتسهم حلول "سيتا" في تحقيق مستويات كفاءة عمليات أعلى في أكثر من ألف مطار مع ضمان المحافظة على اتصال أكثر من 2500 عميل على 18 ألف طائرة على المستوى العالمي.

وتوفر الشركة حلول لإدارة الحدود لأكثر من 70 حكومة بما يحقق التوازن بين أمان الحدود وسلاسة عمليات السفر. إن شبكتنا العالمية متوفرة في كافة بقاع الأرض وتصل 60% من تبادلات بيانات ضمن مجتمع قطاع النقل الجوي.

وهي شركة مملوكة بشكلٍ كامل من قبل القطاع، ولذلك، فهي تعمل على تأمين احتياجات جميع العاملين في القطاع. وهي واحدة من أكثر الشركات العالمية تنوعاً، إذ تخدم أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وتتضمن الشركات الفرعية من "سيتا" والمشاريع المشتركة: "FOR AIRCRAFT SITA" و"Aviareto" و"CHAMP Cargosystems" للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.sita.aero